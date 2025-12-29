Stars Brigitte Bardot als ‚Legende‘ geehrt

Brigitte Bardot wearing a white evening dress at the Plaza Hotel - 1970 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.12.2025, 11:00 Uhr

Nach dem Tod von Brigitte Bardot im Alter von 91 Jahren gehen zahlreiche Ehrungen und Nachrufe ein.

Brigitte Bardot ist als „Legende des Jahrhunderts“ gewürdigt worden.

Die französische Schauspielerin starb am Sonntag (28. Dezember) im Alter von 91 Jahren. Zahlreiche Ehrungen erreichten die Ikone, die ihre Schauspielkarriere bereits mit 39 Jahren beendete, um sich ganz dem Tierschutz und politischem Engagement zu widmen.

Der französische Präsident Emmanuel Macron sagte: „Ihre Filme, ihre Stimme, ihr überwältigender Ruhm, ihre Initialen, ihre Leiden, ihre großzügige Leidenschaft für Tiere, ihr Gesicht, das zu Marianne wurde – Brigitte Bardot verkörperte ein Leben in Freiheit. Eine französische Existenz, eine universelle Ausstrahlung.“ Die ‚Und immer lockt das Weib‘-Darstellerin habe es geschafft, alle zu bewegen. „Wir trauern um eine Legende des Jahrhunderts“, fügte Macron hinzu.

Die Stadt Saint-Tropez, in der Bardot lebte, trauerte um ihre „strahlendste Botschafterin“. In einer Erklärung des Küstenorts hieß es: „Durch ihre Präsenz, ihre Persönlichkeit und ihre Aura hat sie die Geschichte unserer Stadt geprägt und dazu beigetragen, Saint-Tropez weltweit zum Leuchten zu bringen. Brigitte Bardot gehört nun zum kollektiven Gedächtnis von Saint-Tropez, das wir bewahren müssen. Sie wird weiterhin die Seele unserer Stadt bewohnen.“

Schauspieler Pierre Arditi betonte, Bardot sei auch bei ihrem Tod noch „die schönste Frau der Welt“ gewesen. „Sie hatte einen Mut, den Männer bis heute nicht wirklich anerkennen. Und wenn sie sich so sehr für Tiere eingesetzt hat, dann wahrscheinlich, weil sie von Männern – von allen Männern – enttäuscht wurde“, erklärte er. Diese Ansicht könne der 81-Jährige verstehen: „Wir sind ziemlich enttäuschend; das kann ich für mein eigenes Geschlecht sagen.“

Zudem teilten unter anderem Sofia Vergara, Sharon Osbourne, Lindsay Lohan, Kelly Rowland, Alessandra Ambrosio, Zoe Saldaña und Kacey Musgraves Bilder auf Instagram, um ihre Trauer über den Tod der Film-Ikone auszudrücken.