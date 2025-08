Stars ‚Bring ihnen nicht das Tanzen bei‘: Joachim Llambi zollt Ulli Potofski Tribut

Ulli Potofski tot August 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.08.2025, 17:29 Uhr

Ulrich „Ulli“ Potofski ist am Sonntag (3. August) im Alter von 73 Jahren verstorben – und Joachim Llambi gibt ihm einen letzten liebevollen Seitenhieb mit auf den Weg.

Langjährige Wegbegleiter und Kollegen aus dem Showbiz und dem Sport zollen dem ehemaligen Bundesliga-Moderator jetzt Tribut. Auch ‚Let’s Dance‘-Juror Joachim Llambi meldete sich mit bewegenden Worten zu Wort.

„Lieber Ulli Potofski, es war mir eine große Ehre, dich kennenlernen zu dürfen“, leitet Llambi einen Beitrag auf Instagram ein. Dieser zeigt ein gemeinsames Bild von ihm und dem verstorbenen Sportjournalisten, das während Potofskis ‚Let’s Dance‘-Teilnahme an der 9. Staffel von 2016 aufgenommen wurde. Auf dem Bild geben sich der Juror und der Teilnehmer über das Jury-Pult hinweg die Hand. „Dich zu erleben, dich zu hören, mit dir zu lachen, und so viele wundervolle Stunden mit dir zu verbringen, werde ich nie vergessen“, fügt Joachim Llambi hinzu und nennt Potofski einen seiner „Lieblingskandidaten“. Er betont allerdings auch, dass das nicht unbedingt an Potofskis Tanztalent lag, das in der Show eher zu wünschen übrigließ. „Du warst einer meiner absoluten Lieblingskandidaten. Nicht, weil du tänzerisch brilliert hast, das war vielleicht nicht deine größte Stärke. Aber dein Humor, dein Charme, deine Wärme, das war einzigartig. Dein Auftreten hatte Herz. Echtheit. Größe.“

Ulli Potofski war zwar nicht der talentierteste Tänzer, dem Publikum allerdings trotzdem so sympathisch, dass er es mit Profitänzerin Kathrin Menzinger bis auf den sechsten Platz schaffte. Joachim Llambi kann sich in seinem Tribut an Ulli Potofski deshalb einen kleinen Scherz nicht verkneifen, den auch der Sportmoderator sicher zu schätzen gewusst hätte: „Tu mir bitte einen Gefallen da oben: Bring ihnen nicht das Tanzen bei, aber zeig ihnen, wie wunderbar, wie liebevoll, wie außergewöhnlich ein Mensch sein kann.“

Juror Jorge Gonzalez kommentierte derweil den offiziellen Nachruf von ‚Let’s Dance‘ mit den Worten: „Ruhe in Frieden.“ Motsi Mabuse meldete sich ebenfalls dort zu Wort und schrieb: „Lieber Ulli, du warst ein echter Gentleman, auf dem Parkett, vor der Kamera und im Herzen.“