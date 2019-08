Britney Spears: Darum will ihr Vater sie noch mehr einschränken

Britney Spears muss jetzt noch mehr um ihre Freiheit bangen. Die 37-Jährige hat in der Vergangenheit bereits einiges durchgemacht und seit ihrem Zusammenbruch im Jahr 2007 bestimmt ihr Vater über ihr gesamtes Vermögen. Außerdem hat er die Vormundschaft für sie. Doch das scheint ihm immer noch nicht genug zu sein.

Laut ‚TMZ‘ hat Papa Spears beim Gericht Papiere eingereicht, mit denen er in weiteren US-Bundesstaaten neben Kalifornien und Nevada als Vormund seiner berühmten Tochter fungieren kann.

Deshalb will ihr Vater mehr Kontrolle

Dazu gehören Alabama, Arizona, Georgia, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Tennessee und Virginia. Auch in Washington DC will Jamie über seine älteste Tochter bestimmen dürfen. Diese will Medienberichten zufolge jedoch schon seit Jahren wieder „in Freiheit leben“, anstatt immer alles mit ihrem Vater abklären zu müssen.

Der Vater der Pop-Prinzessin soll so verhindern wollen, dass Britneys ehemaliger Manager Sam Lufti oder ihre Mutter Lynne in einem dieser Staaten einen Antrag auf eine neue Vormundschaft stellen können. Für die Staaten Florida, Louisiana und Hawaii hat der Familienvater das schon getan. Dort soll Brit sich nämlich häufiger aufhalten, da sie dort Freunde und Verwandte hat.