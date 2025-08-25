Stars Britney Spears: Ehe mit Sam Asghari war Ablenkung von Sorgerechtsproblemen

Britney Spears - 2016 Billboard Music Awards - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.08.2025, 18:00 Uhr

Für Britney Spears war ihre gescheiterte Ehe mit Sam Asghari nur eine „falsche Ablenkung“ davon gewesen, von ihren Söhnen „abgeschnitten“ zu sein.

Die 43-jährige Sängerin hat die Söhne Jayden James (18) und Sean Preston (19), die 2023 mit ihrem Vater Kevin Federline nach Hawaii gezogen sind. Doch schon zuvor war das Verhältnis belastet, und Britney glaubt, ihre kurze Ehe mit Sam sei nur ein Weg gewesen, um sich von ihrem Schmerz abzulenken.

Britney – die Sam im Juni 2022 heiratete, bevor sie sich im Juli 2023 trennten – schrieb jetzt auf Instagram: „Wir sind nur Menschen, so zerbrechlich und menschlich. Die schwersten Jahre meines Lebens waren die drei Jahre, in denen meine beiden Söhne weg waren.“ Auch vom Telefonieren oder Schreiben sei sie abgeschnitten gewesen und sie erinnere sich noch heute gut daran, dass ihr Mechanismus fürs Überleben Schock, Verleugnung und viele Tränen waren. Die Sängerin fügte hinzu: „Es ist seltsam: Sam und ich waren verheiratet, aber es fühlte sich fast wie eine falsche Ablenkung an, die mir half, damit umzugehen …“

Doch da sich ihre Beziehung zu den Söhnen inzwischen bessert, glaubt Britney, dass sie nun heile. Sie schrieb: „Nun weiß ich, dass ich heile, weil ich wieder hungrig bin, wie ein Kind oder Baby. Ich bin so hungrig, dass es wehtut, und wenn ich esse, ist es, als ob ich zum ersten Mal in meinem Leben esse.“ Sie ist sich sicher, dass ihr Zuhause, obwohl sie es geliebt habe, voller Missbrauch und Trauma war. Heute aber geht es ihr besser: „Heute danke ich Jesus für Essen. Es fühlt sich an, als würde ich anderen NEIN sagen. Meinen Körper besitzen … und ihnen WIRKLICH zeigen, woher ich komme.“

Im November 2024 wurde berichtet, dass Jayden seine Mutter in Los Angeles besucht hatte. Im Dezember verbrachten dann beide Söhne Weihnachten mit Britney. Damals schrieb sie auf Instagram: „Bestes Weihnachten meines Lebens!“