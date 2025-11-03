Stars Britney Spears hat ihren Instagram-Account gelöscht

Britney Spears in messy house - ONE USE Instagram - August 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.11.2025, 11:00 Uhr

Das Instagram-Profil der Popsängerin ist nicht mehr aufrufbar.

Britney Spears‚ Instagram-Account ist nicht mehr online.

Nach einer Reihe von unberechenbaren Posts und einem öffentlichen Streit mit ihrem Ex-Mann Kevin Federline scheint die Popsängerin ihren Account am Sonntag (2. November) deaktiviert zu haben. Auf ihrer Seite erscheint nun die Meldung, dass das Profil „möglicherweise entfernt wurde“.

Die Entscheidung folgt auf wochenlange Sorgen ihrer Fans, nachdem Britney Videos von sich geteilt hatte, in denen sie mit sichtbaren Blutergüssen an den Armen tanzte und rätselhafte Bildunterschriften über ihre Söhne Sean Preston (20) und Jayden James (19) schrieb. In einem Post war die ‚Toxic‘-Interpretin in einem tief ausgeschnittenen pinkfarbenen Badeanzug und kniehohen schwarzen Stiefeln zu sehen, wie sie in ihrem Haus in Los Angeles vor einem Spiegel posierte. Im Hintergrund lagen Kleidungsstücke auf dem Boden – was erneut Diskussionen über ihren Gesundheitszustand auslöste.

In einem weiteren Clip erklärte die 43-Jährige im vergangenen Monat, sie habe sich eine „schlimme“ Beinverletzung zugezogen, nachdem sie „die Treppe hinuntergefallen“ sei, und fügte hinzu, ihr Bein „springe hin und wieder heraus“. Britney erklärte: „Ich weiß nicht, ob es gebrochen ist, aber im Moment ist es eingerenkt!!! Danke, Gott.“ Die Fans zeigten sich besorgt. Ein Nutzer schrieb auf X: „Hoffentlich bekommt sie gute Pflege und Ruhe.“ Ein anderer ergänzte: „Britney braucht Hilfe – das war schwer anzusehen.“

Die Musikerin versah dasselbe Video mit einer Bildunterschrift, in der sie ihren Glauben und ihre Kinder erwähnte. „Meine Jungs mussten gehen und zurück nach Maui… Das ist meine Art, mich auszudrücken und durch Kunst zu beten… Vater unser im Himmel… Ich bin nicht hier, um Besorgnis oder Mitleid zu erregen, ich möchte einfach eine gute Frau sein und besser werden… Und ich habe wunderbare Unterstützung, also habt einen großartigen Tag!“, schrieb sie.

Die Posts erschienen vor dem Hintergrund anhaltender Spannungen mit ihrem Ex-Mann Kevin Federline, der kürzlich eine Autobiografie mit dem Titel ‚You Thought You Knew‘ veröffentlichte – mit neuen Vorwürfen über Britneys Verhalten während ihrer Ehe und der gemeinsamen Erziehung.