Stars Britney Spears nach Sturz am Knie verletzt

Britney Spears - Feb 2017 - Clive Davis Pre-Grammy Party - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.10.2025, 18:00 Uhr

Britney Spears hat sich am Knie verletzt, nachdem sie eine Treppe hinuntergefallen ist.

Die ‚Gimme More‘-Hitmacherin, die mit ihrem Ex-Ehemann Kevin Federline die Söhne Preston (19) und Jayden (18) hat, teilte ein Video, in dem sie zu Robin Thickes Song ‚Lost Without U‘ von 2006 posierte und tanzte. Sie erklärte im Text unter dem Beitrag, warum sie Bandagen an ihrem rechten Bein und an den Händen trug.

„Meine Jungs mussten gehen und nach Maui zurück“, erklärte die Sängerin unter dem Instagram-Post. „Das ist die Art, wie ich mich ausdrücke und durch Kunst bete … Vater, der du bist im Himmel … Ich bin nicht hier für Sorge oder Mitleid, ich will einfach eine gute Frau sein und besser werden … und ich habe wunderbare Unterstützung, also habt einen großartigen Tag!“ Dann fügte sie hinzu, was mit ihrem Knie passiert ist, und dass das Gelenk ihr noch immer zu schaffen macht: „Psss, Ich bin bei einer Freundin die Treppe runtergefallen … es war schrecklich. Es springt dann und wann heraus, ich bin mir nicht sicher, ob es gebrochen ist, aber im Moment ist es eingerastet! Danke, Gott.“

Britneys berüchtigte Tanzvideos haben ihre Fans in der Vergangenheit schon mehrfach beunruhigt. Im August äußerten viele Online-Kommentatoren Bedenken wegen ihres unordentlichen Hauses, da im Hintergrund, wo sie tanzte, Tierkot und anderer Unrat auf dem Boden zu sehen waren. In dem Clip sang Britney ihre eigene Version des Prince-Songs ‚Kiss‘, während sie in einem braunen, gepunkteten BH-Oberteil und einer weißen Minishorts tanzte. Ein Welpe war im Hintergrund zu sehen.

In einem anderen Video enthüllte Britney, dass sie gerade mitten im Hausputz war, aber eine kurze Pause machte. Sie schrieb: „Ich spiele ein bisschen mit dem Licht herum und putze mein Haus wie verrückt.“ Einige Fans zeigten sich besorgt über das Video, das keine Kommentare zuließ, aber von einem Fan auf X geteilt wurde. Ein User fragte: „Ist das Hundekot auf dem Boden?!“ Ein anderer meinte, sie „brauche Hilfe“, während ein Dritter schrieb: „Man kann nicht anders, als Mitleid mit ihr zu haben.“