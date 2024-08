Beauty & Fashion Britney Spears reagiert auf Blake Livelys Auftritt in ihrem Versace-Kleid

Britney Spears - Versace Dress - 2003 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.08.2024, 18:00 Uhr

Britney Spears hat auf Blake Livelys Wahl ihres Versace-Kleids mit einer „aktualisierten“ Version des ikonischen Kleidungsstücks reagiert.

Die ‚…Baby One More Time‘-Sängerin teilte auf ihrem Account auf Instagram ein Video von sich selbst in dem neuen Kleid, in dem sie zum Song ‚Your Love‘ von The Outfield tanzt.

Britney bezog sich in dem Posting auf die Entscheidung der Schauspielerin, das regenbogenfarbene Kleid bei der Premiere ihres neuen Films ‚It Ends With Us‘ zu tragen. Die Künstlerin verkündete: „Das ist eine aktualisierte Version meines Versace-Kleids von 2002. Ich bin nicht @blakelively, aber ich mag es … es zeigt meine Beine.“ Das Kleid von Spears wies einige Änderungen des Designs auf, darunter seitliche Cut-Outs, einen oberschenkelhohen Schlitz und sich kreuzende Träger, die von dem Popstar mit hautfarbenen Pumps und Diamantschmuck kombiniert wurden. Und auch Blake verriet, wie „glücklich“ sie sich in der letzten Woche fühlte, Britneys Kleid auf dem roten Teppich in New York tragen zu dürfen. Lively teilte eine Nachricht zu Ehren der Sängerin in ihrer Instagram-Story, wo die 36-jährige Darstellerin schwärmte: „Die Stimmung heute. Die ultimative Königin, die uns alle dazu brachte, funkeln und unsere Geschichten schreiben und teilen zu wollen. Britney, wir Millennials haben alle eine Geschichte von einem Moment oder von Jahren, in denen du uns dazu gebracht hast, zu glänzen und Ehrfurcht zu erwecken, mit Stärke, Freude und unglaublich harter Arbeit. Danke für dein Beispiel und deinen Beitrag für Frauen, die ihre Geschichten erzählen. Ich freue mich so sehr auf dein Biopic und alles, was noch kommt.“