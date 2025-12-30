Stars Britney Spears schickt Familie sarkastische Weihnachtsbotschaft

Britney Spears - Feb 2017 - Clive Davis Pre-Grammy Party - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.12.2025, 09:00 Uhr

Britney Spears hat ihrer Familie eine deutlich sarkastische Weihnachtsnachricht zukommen lassen.

Die 44-jährige Sängerin, die seit Jahren ein angespanntes Verhältnis zu mehreren Familienmitgliedern hat, veröffentlichte auf Instagram ein Foto eines Weihnachtsbaums und richtete dazu spitze Worte an ihre Angehörigen.

In dem Posting schrieb Spears unter anderem: „Frohe verspätete Weihnachten an meine wunderschöne Familie, die mich nie respektlos behandelt, mir nie geschadet, nie etwas völlig Unakzeptables getan oder unglaubliche Traumata verursacht hat, die man nicht reparieren kann.“ Weiter entschuldigte sie sich ironisch dafür, dieses Jahr „beschäftigt“ gewesen zu sein, kündigte jedoch an, sie werde „definitiv bald auftauchen und euch überraschen“.

Während mehrere Familienmitglieder, darunter ihre Mutter Lynne, den ersten Weihnachtstag gemeinsam mit Schwester Jamie Lynn Spears verbrachten, feierte Britney selbst mit ihrem Sohn Jayden. Ein Insider sagte gegenüber ‚People‘, die Sängerin habe „eine schöne Zeit“ mit ihm gehabt, und das Fest sei für sie etwas ganz Besonderes gewesen.

Zuletzt hatte auch Britneys Ex-Mann Sam Asghari über ihre Ehe gesprochen. Er erklärte, er habe vor der Hochzeit auf einen Ehevertrag bestanden, um sie finanziell zu schützen. „Ich wollte sicherstellen, dass sie geschützt ist“, sagte er und betonte, er habe niemals von ihrem Ruhm profitieren wollen.