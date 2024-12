Stars Britney Spears: Sie hat ihren 43. Geburtstag in Mexiko gefeiert

Britney Spears - Feb 2017 - Clive Davis Pre-Grammy Party - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.12.2024, 16:00 Uhr

Britney Spears verriet, dass sie sich zu ihrem 43. Geburtstag einen „spaßigen Urlaub“ gegönnt habe.

Die Musikerin hatte am Montag (24. Dezember) ihren Geburtstag gefeiert und war zur Feier des besonderen Anlasses für einen sonnigen Urlaub nach Mexiko gereist.

Ein Insider enthüllte in einem Gespräch mit ,PEOPLE‘: „Britney hat sich zu ihrem Geburtstag einen spaßigen Urlaub gegönnt. Sie liebt Mexiko und kann es kaum erwarten, in der Sonne zu feiern.“ Der Insider erklärte, dass die Künstlerin „mit Freunden“ in einem Privatjet nach Mexiko geflogen sei. Früher an dem Tag gab Britney ihren Social-Media-Followern einen Blick hinter die Kulissen ihres Geburtstags und verriet, dass sie sich vor dem Abendessen einen „köstlichen Wein“ gegönnt habe. Die Sängerin fügte auf Instagram hinzu, dass sie zudem eine „sehr süße“ Geburtstagstorte hatte, die mit Schokolade und Erdbeeren belegt war. Britney hatte sich im Jahr 2023 von ihrem Ex-Mann Sam Asghari getrennt und gab zuvor in den sozialen Medien zu, dass sie über ihre Trennung „ein wenig schockiert“ gewesen sei. Die Musikerin schrieb damals auf ihrem Account auf Instagram: „Wie jeder weiß, sind Hesam und ich nicht mehr zusammen … sechs Jahre sind eine lange Zeit, um mit jemandem zusammen zu sein, also bin ich ein wenig schockiert, aber … ich bin nicht hier, um euch zu erklären, warum, denn das geht ehrlich gesagt niemanden etwas an. Aber ich konnte den Schmerz ehrlich gesagt einfach nicht mehr ertragen.“ Britney bedankte sich bei ihren Fans zudem für ihre anhaltende Unterstützung.