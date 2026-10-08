Stars Britney Spears überrascht bei Familienausflug mit ihren Söhnen

Britney Spears and sons visit Dollywood - Instagram - October 2026 ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.10.2026, 14:00 Uhr

Britney Spears überrascht bei Familienausflug mit ihren Söhnen.

Britney Spears hat mit ihren beiden Söhnen einen besonderen Familientag verbracht.

Gemeinsam mit Sean Preston und Jayden Federline besuchte die Sängerin den Freizeitpark Dollywood in Tennessee und zeigte sich dabei selbst überrascht von der Attraktion. Denn vor ihrem Besuch wusste die 44-Jährige offenbar gar nicht, dass der von Country-Ikone Dolly Parton gegründete Park überhaupt existiert.

Auf Instagram teilte Spears mehrere Aufnahmen von ihrem Ausflug. Darauf ist sie unter anderem bei Fahrgeschäften zu sehen und posiert gemeinsam mit ihren Söhnen für Fotos. „Wow, wow!!! Ich wusste gar nicht, dass es diesen Ort gibt. So unglaublich cool und aufregend“, schrieb die Musikerin. Gleichzeitig hatte sie mit der Hitze zu kämpfen: „Aber es ist extrem heiß und mein Rock ist zu groß für mich … Familienausflüge!!! DOLLYWOOD IST ABSOLUT ZUCKERSÜSS!!!“

Sean Preston ist inzwischen 21 Jahre alt, sein Bruder Jayden 20. Die beiden Söhne stammen aus Spears‘ früherer Ehe mit Kevin Federline. Ihre Geburtstage liegen nur wenige Tage auseinander und wurden von ihrer Mutter im vergangenen Monat öffentlich gewürdigt. Zum Geburtstag von Jayden schrieb Spears eine emotionale Nachricht. „Alles Gute zum Geburtstag, mein hübscher Junge. Oh mein Gott, wir haben dieses wunderschöne Ding namens Leben noch vor uns. Es ist so wunderschön und zerbrechlich“, erklärte sie. Gleichzeitig formulierte sie einen persönlichen Wunsch: „Ich hoffe, dass ich jeden Tag deines Lebens die beste Mama der Welt sein kann.“

Auch für ihren älteren Sohn fand Spears liebevolle Worte. Neben einem älteren Familienfoto mit Federline und den damals noch kleinen Kindern gratulierte sie Preston vorab zum Geburtstag. Dabei konnte sie sich einen Scherz nicht verkneifen: Er solle doch bitte nicht mehr ganz so viel trainieren, denn seine Muskeln würden ihr langsam Angst machen. Anschließend betonte sie jedoch, wie stolz sie auf den jungen Mann sei, zu dem er geworden ist.

Das Verhältnis zwischen Spears und ihren Söhnen war in der Vergangenheit zeitweise angespannt. In den vergangenen Jahren haben Mutter und Söhne jedoch offenbar wieder zueinandergefunden. Besonders deutlich wurde die Unterstützung der Sängerin, als beide jungen Männer erstmals als Models auf einem Laufsteg standen.