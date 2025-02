Stars Britney Spears zahlte 2,12 Millionen für Anwaltsrechnungen ihres Vaters

Britney Spears and Dad Jamie - Palms Home Poker Host Launch in Las Vegas - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.02.2025, 12:00 Uhr

Britney Spears zahlte 2,12 Millionen Dollar für die Anwaltsrechnungen ihres Vaters als Teil des Vergleichs nach dem Streit um ihre Vormundschaft.

Die 43-jährige Pop-Sängerin wurde 2021 von ihrem Konservatorium entlassen, das 2008 von Jamie (71) gegründet wurde, um Britneys finanzielle, berufliche, persönliche und medizinische Angelegenheiten zu kontrollieren. Sie trat in den folgenden Jahren schließlich in einen Streit mit ihrem Vater über sein angebliches „finanzielles Fehlverhalten“ in dieser Zeit ein.

Die beiden einigten sich im Jahr 2024 auf einen Vergleich, aber die Bedingungen blieben bis Freitag (21. Februar) geheim, als das ‚People‘-Magazin die Dokumente zum ersten Mal einsah. Das Outlet berichtete, dass die ‚Baby One More Time‘-Hitmacherin zustimmte, „Jamies ausstehende Anwaltsrechnungen in Höhe von insgesamt 2,12 Millionen Dollar zu bezahlen“, wobei 500.000 Dollar an die Anwaltskanzlei Saul Ewing gingen und die restlichen 1,62 Millionen Dollar die Rechnung bei Willkie Farr und Gallagher beglichen. Britney soll nur 60 Tage Zeit gehabt haben, um vollständig zu zahlen, sonst wären „weitere Gerichts- und Anwaltskosten angefallen“, selbst nachdem das erste Urteil gefallen war. Sowohl die ‚Lucky‘-Sängerin, ihr Vater als auch alle anderen Beteiligten „stimmten darin überein, dass die Zahlungen alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Vormundschaftsverfahren beigelegt haben“ und die Vereinbarung besagt, dass „keine der Parteien ein Eingeständnis von Tatsachen, Ansprüchen, Haftung oder Fehlverhalten einräumt“.

Ein Insider sagte: „Es war ein großartiges Ergebnis für Britney, weil es auch die Möglichkeit vermied, sie jemals vor Gericht aussagen zu lassen, was sie nicht wollte, und einen Medienzirkus vermieden hat.“ Mathew Rosengart, der während des Prozesses Britneys Anwalt war, reagierte nicht auf die Bitte des Senders um einen Kommentar, aber Alex M. Weingarten, der Vertreter ihres Vaters, behauptete, dass der ehemalige Fitnessstudiobesitzer von dem Ergebnis „begeistert“ sei. Er sagte: „Jamie ist begeistert, dass der Fall beigelegt wurde. Er wollte immer nur das Beste für Britney, die er sehr liebt. Jamies Arbeit als Restaurator wurde letztendlich bestätigt und die Welt weiß, wie hart er gearbeitet hat, um sie zu schützen.“