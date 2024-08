Stars Brooke Shields: Ihre ikonischen Calvin Klein-Jeans stehen zum Verkauf

Brooke Shields - Mother of the Bride screening 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.08.2024, 18:00 Uhr

Der Star verkauft ihre kultigen Calvin Klein-Jeans.

Brooke Shields verkauft ihre kultigen Calvin Klein-Jeans.

Die 59-jährige Schauspielerin war 15 Jahre alt, als sie 1980 in den Jeans für eine umstrittene Werbekampagne posierte, die den Slogan „Sie wollen wissen, was zwischen mir und meinen Calvins steht? Nichts“ trug.

Shields ist jetzt dazu bereit, die ikonische Hose an einen neuen Besitzer zu verkaufen. Die Prominente verriet in einem Gespräch gegenüber dem ‚People‘-Magazin: „Meine Kinder werden bald aus dem Haus sein! Ich bin so traurig. Aber jetzt gehe ich alle meine Schränke und Sachen durch und bin bereit, einige meiner besonderen Stücke wegzugeben, wie meine Calvin Klein-Jeans. Können Sie sich vorstellen, dass meine Taille einmal so schmal war? Es ist erschreckend! Aber ich hoffe, dass jemand genauso viel Freude daran haben wird wie ich und sie genauso bedeutungsvoll findet wie ich.“ Die ‚Lipstick Jungle‘-Darstellerin hat zudem andere Gegenstände für die Auktion ‚From Bombshells to Blasters: An Auction You Can’t Refuse‘ von Studio Auctions gespendet, darunter ihr Drehbuch zu ‚Die blaue Lagune‘. Über die Auktion fügte der Star hinzu: „Ich freue mich darauf, mit Studio Auctions zusammenarbeiten zu dürfen, um diesen Stücken ein neues Zuhause zu geben. Jeder dieser Gegenstände steht für ein anderes Kapitel in meinem Leben, und ich finde es echt bedeutsam, diese persönlichen Erinnerungen und Teile meiner selbst mit Menschen teilen zu können, die sie zu schätzen wissen.“ Die Auktion findet an den Wochenenden vom 20. bis 22. September und vom 25. bis 27. Oktober statt.