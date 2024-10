Film Bruce Springsteen: Perfekter Cast für Biopic gefunden

Jeremy Allen White accepts the Outstanding Lead Actor Award Emmy LA Sept 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.10.2024, 11:00 Uhr

Bruce Springsteens Manager ist der Meinung, dass Jeremy Allen White die „perfekte“ Wahl ist, um den Boss in einem kommenden Biopic zu spielen.

Der ‚Bear‘-Darsteller wird die Rolle des ‚Born in the USA‘-Hitmachers in ‚Deliver Me From Nowhere‘ spielen, dem Film über die Entstehung des Albums ‚Nebraska‘ der Rock-Ikone aus dem Jahr 1982. Manager Jon Landau könnte mit der Besetzung von Regisseur Scott Cooper nicht glücklicher sein.

Jon sagte dem ‚Hollywood Reporter‘: „Oh mein Gott, er ist einfach perfekt. Die Besetzung ist großartig. Scott sagte zu mir am Anfang: ‚Wir haben die richtige Besetzung und wir werden die Geschichte richtig erzählen.‘ Und er hat die richtige Besetzung.“ Jon scherzte auch, er sei „gestorben und in den Himmel gekommen“, als er hörte, dass Jeremy Strong ihn spielen würde, und er kann es kaum erwarten zu sehen, was der ‚Succession‘-Star auf der Leinwand macht. Er fügte hinzu: „Ich starb und kam in den Himmel. Er ist ein toller Kerl. Wir hatten die Gelegenheit, uns kennenzulernen, und ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was er tut und was ich daraus lerne.“ Der Manager betonte, dass er und Bruce nicht sehr in den Film involviert seien. Er fügte jedoch hinzu: „Wir sind sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie sie es angehen. Es wird wunderschön sein.“

Jeremy verriet zuvor, dass er mit einem Top-Gesangsteam trainiert und sich endlose YouTube-Videos angesehen habe, um sich auf seinen Auftritt vorzubereiten. Er sagte kürzlich dem ‚GQ‘-Magazin: „Ich bin wirklich glücklich, dass es jetzt eine Art Team von Leuten gibt, die jungen Schauspielern helfen, Rockstars zu verkörpern. Ich habe eine wirklich talentierte Gruppe von Leuten, die mir helfen, stimmlich und musikalisch zu trainieren, um mich auf dieses Ding vorzubereiten.“ Der 33-jährige Schauspieler hat auch Stunden damit verbracht, sich alte Clips von den Auftritten und Interviews des Rockers anzusehen, um die Darstellung auf den Punkt zu bringen. „Es gibt einfach so viel Filmmaterial. Es ist wirklich toll, in einen YouTube-Kaninchenbau zu gehen und ihn in all diesen verschiedenen Phasen seines Lebens zu finden und in der Lage zu sein, sowohl seine Sprechstimme als auch seine Gesangsstimme zu hören. Das war irgendwie alles, ihm einfach viel zuzuhören und ihn viel zu beobachten. Es hat wirklich Spaß gemacht, sich vorzubereiten.“