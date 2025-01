Musik Bruno Mars: Neue Single mit Sexyy Red

Bruno Mars - Getty - 2022 - 64th Annual Grammy Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.01.2025, 18:00 Uhr

Bruno Mars hat angedeutet, dass er an seiner nächsten Single mit Sexyy Red zusammenarbeitet.

Der ‚Treasure‘-Hitmacher hat kürzlich mit Lady Gaga ‚Die With A Smile‘ veröffentlicht und mit ROSÉ an ‚APT.‘ zusammengearbeitet. Nun hat Bruno aber angedeutet, dass er mit der 26-jährigen Rapperin seine nächste Single schreiben wird.

Auf Instagram postete der ‚Finesse‘-Sänger ein Bild von sich mit Sexyy Red und schrieb dazu: „Habe sie gefunden!“ Der Post schien auch einen Ausschnitt des Tracks zu beinhalten, in dem Sexyy Red ruft: „Yeah, es ist Sexyy. Hey Bruno!“ Obwohl kein Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben wurde, spekulieren Fans, dass der Track am Freitag (24. Januar) erscheinen wird und den Titel ‚Fat, Juicy and Wet‘ tragen könnte.

Anfang der Woche hatte Bruno angedeutet, dass der kommende Song eine ‚Strip-Club-Hymne‘ sein würde und deutete an, dass er möglicherweise mit Sexyy Red zusammenarbeiten könnte. Er postete in den sozialen Medien: „VIELEN DANK EUCH ALLEN! Ich gehe jetzt ins Studio, um eine Strip-Club-Hymne zu machen, damit ich dieses Wochenende feiern und richtig ausflippen kann. Hilf mir bitte jemand, Kontakt zu Sexyy Red aufzunehmen!“