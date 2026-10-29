Stars Bushido legt seine Rente offen: ‚Läuft bei mir‘

Rapper Bushido at Bundestag June 2012 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.10.2026, 14:30 Uhr

Der Rapper hat einen Bescheid von der Deutschen Rentenversicherung bekommen.

Bushido spricht Klartext über seine gesetzliche Rente.

Mit seiner Musik verdiente der Rapper Millionen. Zudem ist er als Podcaster erfolgreich: Gemeinsam mit seiner Frau Anna-Maria Ferchichi betreibt er das Format ‚Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi‘. Das Promi-Paar führte mit seinen Kindern jahrelang ein luxuriöses Leben in Dubai. Inzwischen lebt die Familie in einer nicht minder noblen Villa bei München. Doch ein Blick auf Bushidos voraussichtliche gesetzliche Rente fällt deutlich bescheidener aus, als sein Lebensstil vermuten lässt.

Der 48-Jährige erhielt Post von der Deutschen Rentenversicherung und teilte den Moment in seiner Instagram-Story. Als er das Schreiben vorlas, wurde klar: Ab dem 1. Oktober 2045 könnte Bushido monatlich 1.050,34 Euro gesetzliche Rente erhalten. Seine Reaktion fiel gewohnt trocken aus. „Nice. Habe ich einen Tausender. Geil. Läuft bei mir“, kommentierte er die Summe. Anna-Maria Ferchichi zeigte sich weniger begeistert. Sie wollte von ihrem Mann wissen, ob er regelmäßig in die Rentenversicherung eingezahlt habe. Bushido antwortete: „Ja, ich habe immer eingezahlt. Aber privat.“

Seine Frau konnte die vergleichsweise niedrige Prognose kaum fassen. „Ja, wird schwierig, glaub ich. Ein bisschen krass“, stellte sie fest. Die Zahlen sagen allerdings wenig darüber aus, wie viel Geld Bushido im Alter tatsächlich zur Verfügung stehen wird. Die Auskunft bezieht sich auf seine voraussichtlichen gesetzlichen Rentenansprüche. Über die Höhe seiner privaten Altersvorsorge machte der Musiker in dem Video keine Angaben.

Bushidos berufliche Laufbahn begann Anfang der 2000er-Jahre. Mit dem Album ‚Vom Bordstein bis zur Skyline‘ gelang ihm 2003 der Durchbruch. Später baute er seine Karriere als Produzent und Labelchef aus. 2026 verabschiedete sich Bushido mit seiner ‚Alles wird gut‘-Tour von den Fans.