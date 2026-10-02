Stars Bushido schlief während Ehekrise in seinem Ferrari

Rapper Bushido at Bundestag June 2012 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.10.2026, 14:00 Uhr

Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi lebten im vergangenen Jahr zeitweise getrennt.

Bushido und Anna-Maria Ferchichi haben neue Details über ihre schwere Ehekrise im vergangenen Jahr enthüllt.

Besonders in Erinnerung blieb den beiden Bushidos 47. Geburtstag: Um Mitternacht habe der Rapper das gemeinsame Zuhause verlassen und die Nacht schließlich in seinem Ferrari verbracht. In ihrem gemeinsamen Podcast ‚Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi‘ sprachen die beiden über die damalige Situation. Ihre Beziehung befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits an einem Tiefpunkt. Nach außen hätten sie dennoch versucht, ihren Alltag aufrechtzuerhalten und gemeinsame Treffen mit Freunden wahrzunehmen. Nur ein kleiner Kreis habe von den Problemen gewusst.

Nach seinem Auszug fuhr Bushido zunächst zu einem Freund. Dort wollte er im Bett von dessen Sohn schlafen, doch auch das funktionierte nicht. „Dann habe ich die Nacht im Ferrari geschlafen“, berichtete der Rapper. Besonders komfortabel war die Übernachtung allerdings nicht: „Es gibt kein unbequemeres Auto zum Schlafen.“ Da es sich um ein Cabrio handelte, wurde Bushido am nächsten Morgen von der Sonne geweckt. Nach eigenen Angaben bekam er dabei sogar einen Sonnenbrand.

Trotz der Ereignisse kehrte der 48-Jährige am frühen Morgen nach Hause zurück. Sein Wunsch war es, dort zu sein, wenn seine Kinder aufwachten und ihm zu seinem Geburtstag gratulierten. Anna-Maria erinnerte sich, wie surreal sich die Situation für sie angefühlt habe: „Ist das alles wirklich passiert?“

Für die Influencerin markierte die Nacht zugleich einen entscheidenden Punkt in der Beziehung. „Das war der Höhepunkt unserer Trennung“, erklärte sie rückblickend. Danach habe die 44-Jährige den Eindruck gewonnen, dass sich die Situation zwischen ihnen wieder in eine andere Richtung entwickelte. Im November 2025 hatten Bushido und Anna-Maria öffentlich gemacht, dass sie zeitweise getrennt lebten. Anfang 2026 fanden sie wieder zusammen.