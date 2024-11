Musik Busta Rhymes: Er wird bei den MTV EMAs 2024 mit dem Global Icon Award geehrt

Busta Rhymes - June 2023 - BET Awards - LA - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.11.2024, 10:00 Uhr

Busta Rhymes wird bei den MTV EMAs 2024 mit dem Global Icon Award ausgezeichnet werden.

Die Hip-Hop-Legende wird am 10. November in der Co-Op Live Arena in Manchester auf die Bühne treten, um ein Medley seiner größten Hits zu spielen, darunter seinen viralen Song ,Do The BusABus Pt.2’.

Der 52-jährige Star, der mit bürgerlichem Namen Trevor George Smith Jr. heißt, erklärte in einem Statement: „Ich fühle mich mehr als geehrt und bin dankbar dafür, den MTV EMA Global Icon Award zu erhalten. Diese Anerkennung ist nicht nur eine Würdigung meiner Karriere, sondern auch der Hip-Hop-Kultur. Auf dieser globalen Bühne anerkannt zu werden, das ist eine Erinnerung daran, dass Hip-Hop keine Grenzen kennt – und ich auch nicht! Denn DER SEGEN HÖRT NICHT AUF!“ Seit der Veröffentlichung seines ,The Coming’-Solo-Debütalbums im Jahr 1996, das die Hits ,Woo-Hah!! Got You All in Check‘ und ,It‘s a Party‘ beinhaltet, hatte der Rapper weitere 10 Studioalben veröffentlicht, sein jüngstes ist 2023 ,Blockbusta’. Das 12. Album ,Dragon Season‘ des Musikers erscheint am 29. November. Busta, der als Mitglied der Ostküstentruppe Leaders of the New School startete, ist für 12 Grammy Awards nominiert worden und gilt als einer der größten Hip-Hop-Künstler aller Zeiten.