Film Callie Cooke spielt neben Keanu Reeves in neuem Actionfilm

Callie Cooke attends the World Premiere of F1 The Movie in Times Square - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.03.2026, 18:00 Uhr

Die 'F1'-Schauspielerin wird in einem noch unbetitelten Actionfilm von Warner Bros. zu sehen sein.

Callie Cooke wurde an der Seite von Keanu Reeves für einen neuen, noch unbetitelten Actionfilm von Warner Bros. besetzt.

Die ‚F1‘-Schauspielerin gehört zum Cast eines Films, bei dem Tim Miller Regie führt. Gedreht wird zunächst in der Dominikanischen Republik für Szenen auf dem Meer, bevor die Produktion nach Großbritannien verlegt wird. Auch Nicholas Duvernay, Steven Waddington, Abraham Popoola, Bobby Holland Hanton und Anastasia Safonov sind Teil des Ensembles. Die Produktion hat diese Woche begonnen.

Die Geschichte handelt von einem Schmuggler (Reeves), der nach einem tödlichen Verrat während eines Auftrags im Karibischen Meer in einer Zeitschleife gefangen ist – umgeben von Leichen, feindseligen Söldnern und blutrünstigen Haien. Cooke spielt die weibliche Hauptrolle, eine Wissenschaftlerin. Die anderen Darsteller verkörpern Figuren, die von Crewmitgliedern bis hin zu Söldnern reichen. Das Drehbuch stammt von Ian Shorr. Der Film soll im August 2027 erscheinen. Produziert wird er von Matthew Vaughn, Aaron Ryder, Andrew Swett und John Zaozirny.

Callie spielte zuvor das Boxencrew-Mitglied Jodie im Film ‚F1‘ und hatte eine großartige Erfahrung bei den Dreharbeiten des Blockbusters zusammen mit Stars wie Brad Pitt und Javier Bardem. Die 32-jährige Schauspielerin verriet gegenüber dem ‚Wonderland‘-Magazin: „In diesem Raum gab es kein bisschen Ego. Sie haben wirklich den Maßstab dafür gesetzt, wie ein Arbeitsplatz sein sollte. Jeder Tag war ziemlich magisch, aber die Renntage waren besonders – unsere Nervosität hat uns wirklich zusammengeschweißt.“