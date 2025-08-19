Musik Calvin Harris weist Gerüchte über Streit mit Miley Cyrus zurück

Calvin Harris - BRIT Awards 2025 - Julie Edwards/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.08.2025, 18:00 Uhr

Calvin Harris hat die hartnäckigen Gerüchte über einen angeblichen Streit mit Miley Cyrus zurückgewiesen.

Fans der ‚Flowers‘-Interpretin waren verwirrt, nachdem Calvin einen neuen Ausschnitt seines bereits zuvor angeteaserten Songs ‚Ocean‘ teilte – diesmal mit den Vocals von Jessie Reyez, der Co-Autorin des Stücks.

Der TikTok-Clip löste Besorgnis aus, da Calvin zuvor eine Vorschau des Songs mit Mileys Stimme geteilt hatte. Ein Miley-Fan kommentierte: „Was ist mit der Version mit Miley passiert?“ Darauf antwortete Calvin: „Frag sie. Ich weiß es nicht.“ Als ein weiterer Fan fragte, ob die Miley-Version jemals veröffentlicht werde, antwortete er: „Leider nicht.“ Der 41-jährige Superstar-DJ erklärte jetzt aber, es sei ein Missgeschick seinerseits gewesen, dass Miley nicht länger auf dem Track zu hören sei. Gefragt, wer schuld sei, sagte er: „Nein, das war mein Fehler … Missverständnisse.“ Die Spekulationen um einen Streit zerstreute er mit den Worten: „Ich liebe Miley.“

Anfang dieses Jahres kehrte Calvin mit seinem ersten Song seit 2018 zurück, der ausschließlich seine eigenen Vocals enthielt – ‚Smoke The Pain Away‘ – sowie seiner ersten Single seit der 2024er-Kollaboration mit Ellie Goulding, ‚Free‘.

Miley wiederum plant „etwas ganz Besonderes“ zum 20. Jubiläum von ‚Hannah Montana‘. Die 32-jährige Sängerin wurde mit der Disney-Serie berühmt – sie lief von 2006 bis 2011 über vier Staffeln – und sie verriet, dass sie die Serie im kommenden Jahr mit einer besonderen Feier ehren möchte. Sie sagte zu ‚SiriusXM’s TikTok Radio‘: „Ich möchte etwas wirklich, wirklich Besonderes dafür entwerfen, denn es war wirklich der Anfang von all dem, was jetzt hier existiert. Ohne Hannah gäbe es dieses … mich nicht.“