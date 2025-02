Stars Cameron Diaz: Muttersein ist ihre größte Rolle im Leben

Bang Showbiz | 02.02.2025, 11:53 Uhr

Die Hollywood-Darstellerin bereut es nicht, ihren Kindern zuliebe jahrelang nicht gearbeitet zu haben.

Cameron Diaz sieht die Mutterschaft als ihre „Hauptrolle“ im Leben.

Die US-Schauspielerin kehrte vor Kurzem an der Seite von Jamie Foxx im Netflix-Film ‚Back in Action‘ auf die Bildschirme zurück. Doch die 52-Jährige glaubt, dass das Mamasein ihre Einstellung zum Leben und zu ihrer Karriere völlig verändert hat.

Der Filmstar, der mit Ehemann Benji Madden die beiden Kinder Raddix (5) und Cardinal (zehn Monate) hat, verrät gegenüber dem Magazin ‚Hello!‘: „Es fühlt sich jetzt wirklich anders an, ganz sicher! Ich habe jetzt eine Familie und die steht an erster Stelle. Mutter zu sein ist jetzt meine Hauptrolle, alles andere kommt an zweiter Stelle. Also, ja, es ist anders – auf eine gute Art.“

Cameron ist auch der Meinung, dass sie von ihrer Auszeit von der Filmindustrie profitiert hat. „Ich habe das Gefühl, dass ich dadurch die Chance hatte, wieder mit mir selbst in Kontakt zu kommen und mit den Dingen, die mir wichtig sind“, schildert die Blondine. „Wenn man Filme macht, wird man völlig von der Arbeit vereinnahmt. Eine Pause zu machen bedeutete, dass ich für meine Familie da sein konnte und mich selbst zurückgewinnen konnte.“

Die ‚Liebe braucht keine Ferien‘-Darstellerin hat bereits in einem früheren Interview darüber gesprochen, wie sehr sie die Geburt ihrer Kinder verändert hat. „Man ist ein anderer Mensch, nachdem man Kinder hat, nachdem man geheiratet hat, nachdem man sich ein Leben aufgebaut hat. Alles verändert sich, deine ganze Perspektive, deine ganze Welt, dein Verständnis davon!, erzählte sie gegenüber ‚E! News‘.