Stars Camila Cabello: Das Musikgeschäft hat sie abgehärtet

Camila Cabello - Rabanne - Paris Fashion Week RTW Spring 2025 - Front Row - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.12.2024, 09:00 Uhr

Der 27-jährige Popstar, der als Teenager mit der Band Fifth Harmony berühmt wurde, glaubt, dass die Anforderungen der Musikindustrie sie dazu gezwungen haben, widerstandsfähiger zu werden.

Camila, die im Juni ihr neuestes Soloalbum ,C,XOXO‘ veröffentlicht hat, sagte dem Magazin ,Nylon‘: „In der Branche zu sein, hat mich dazu gebracht, eine härtere Schale und ein härteres Äußeres aufzubauen. Wie bei Rihanna, Beyonce, Taylor [Swift] – diese Art von Angeberei passiert in ihrer späteren Arbeit. Es ist der Aufbau einer Rüstung. Meine vorherigen Alben waren eher sauber, wie: Ich bin so verliebt und glücklich, blah, blah, blah! Es waren Tagesalben. Ich mag die Idee, dass [C,XOXO] nachts spielt. Mehr Reibung, komplizierter. Das ist falsch, aber ich mag es irgendwie.“

Camila verließ Fifth Harmony Ende 2016, um sich auf ihre Solokarriere zu konzentrieren. Und die Sängerin räumt ein, dass sie während der Zeit in der Girlgroup nicht alle „Fähigkeiten“ hatte, die sie damals brauchte. Camila, die zusammen mit Ally Brooke, Normani, Dinah Jane und Lauren Jauregui in der Gruppe spielte, sagte: „Ich weiß nicht, ob ich mehr zu kämpfen hatte als ein normaler Teenager, denn es ist schwer zu sagen, was normal ist, egal ob man berühmt ist oder nicht. Mein Barometer hat nicht funktioniert. Es war mehr, als ein Mensch [in dieser Situation] ertragen sollte. Ich denke, Konfliktlösung ist wirklich wichtig, vor allem, wenn es um eine Gruppe geht. Das sind Fähigkeiten, die man nicht hat, wenn man 16 Jahre alt ist. Wie geht man damit um, wenn man ausgegrenzt wird? Wie geht man mit Eifersucht um? Wie geht man mit diesen Dingen um, ohne sich selbst oder andere Menschen zu verletzen?“