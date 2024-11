Stars Cara Delevingne: Kampfansage an Donald Trump

Cara Delevingne - LACMA Art And Film Gala - LA - November 2nd 2024 - Taylor Hill - FilmMagic - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.11.2024, 09:00 Uhr

Die britische Schönheit teilt in den sozialen Medien ihren Frust über den Wahlsieg von Donald Trump.

Cara Delevingne hat ihre Fans und Freunde nach der Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten dazu aufgerufen, den Republikanern vier Jahre „Hölle“ zu bereiten.

Das 32-jährige Supermodel schloss sich einer Reihe liberaler Stimmen an, die die Wahl des skandalumwitterten Unternehmers zum 47. Präsidenten der USA anprangerten. Auch andere Stars wie Bette Midler und Cardi B teilten ihre Empörung.

Die gebürtige Londonerin, die seit Jahren in den USA lebt, erklärte in einem Social-Media-Post, dass ihre Freunde nicht Trübsal blasen sollten. Stattdessen rief sie ihre Fans dazu auf, gegen die künftigen Machtinhaber zu wüten. „Eine Botschaft an meine Freunde: ‚Trump wird das Weiße Haus gewinnen. Die Republikaner haben die Kontrolle über den Senat.‘ Das ist zwar entmutigend, aber auch befreiend. Wir können in den nächsten vier Jahren jeden Tag zur Hölle für Faschisten, Frauenfeinde, Bigotten und Lügner machen“, schrieb die Britin.

In ihrer Kampfansage erklärte Cara außerdem: „Dies ist nicht die Zeit, um zu schrumpfen. Und auch nicht die Zeit, um zu verzweifeln. Jetzt ist die Zeit für die klassische Disney-Schurkerei, überlebensgroß, irgendwie schwul, unmöglich gut gekleidet, unglaublich cool. Dieser Punkrock, diese schwarze Parade-Guerilla-Sch****. Das ist unsere Schurken-Ära. Kunst machen. Sch**** aufwirbeln. Macht aufbauen. Sie sind dabei zu lernen, dass das Schwierigste daran, Macht zu erlangen, ist, sie zu behalten.“