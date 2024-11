Die beiden sind "sehr unterschiedlich" Cara Delevingne: WG-Leben mit Taylor Swift war „wilder Ritt“

SpotOn News | 22.11.2024, 23:01 Uhr

Nach einer laut eigener Aussage schrecklichen Trennung hat Cara Delevingne einst Unterschlupf bei Taylor Swift gesucht. Das brachte sie fast in Schwierigkeiten.

Mitbewohner der Superlative: Model Cara Delevingne (32) hat enthüllt, dass sie nach einer schlimmen Trennung einst vorübergehend bei ihrer Freundin Taylor Swift (34) eingezogen ist. Über den genauen Zeitraum sprach sie mit der Komikerin Nikki Glaser (40) für das amerikanische "Interview Magazine" nicht, dafür plauderte sie Privates über Swift aus.

"Habe sie definitiv auf einen wilden Ritt mitgenommen"

"Ich hatte eine wirklich schreckliche Trennung und sie ließ mich bei ihr wohnen", erzählt Delevingne. "Wir sind sehr unterschiedliche Menschen. Sie ist sehr häuslich, weil sie sich so gut um mich gekümmert hat, aber wir sind in, nun ja – nicht in Schwierigkeiten geraten, aber ich habe sie definitiv auf einen wilden Ritt mitgenommen", fuhr sie fort. Die Zeit des Liebesfrusts ist vorbei, seit die Britin in einer Beziehung mit ihrer Freundin, Singer-Songwriterin Minke, ist. Im Juni 2024 feierte das Paar seinen zweiten Jahrestag.

Delevingne spricht zudem über Swifts Humor und darüber, dass die "Fortnight"-Sängerin jeden auf die Schippe nehmen kann. "Das Besondere an Taylor ist, dass ich sie schon einmal auf einer Hochzeit eine Rede halten gesehen habe – und das war ein Roast", erzählt sie. Gemeint ist eine Comedy-Form, bei der andere verspottet werden. Swift sei "eine der witzigsten und cleversten Personen. Jeder könnte sie einfach durch den Kakao ziehen, aber gleichzeitig kann sie jeden so richtig fertig machen."

Swift und Delevingne: Gegenseitiger Support

Das Model und die Musikerin sind seit vielen Jahren befreundet. Cara Delevingne unterstützte Swift bei ihrer "The Eras"-Tour im letzten Jahr und besuchte Berichten zufolge etwa deren Show in New Jersey. Die Sängerin unterstützte die Schauspielerin wiederum während ihres Theaterengagements in "Cabaret" am Londoner West End.