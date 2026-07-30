Stars Cardi B hat ihre Po-Injektionen verkleinern lassen

Cardi B - Kamala Harris Campaigns Across Wisconsin In Final Days Of Campaign 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.07.2026, 10:15 Uhr

Cardi B hat ihre Po-Injektionen verkleinern lassen.

Cardi B hat verraten, dass sie ihre Po-Injektionen verkleinern ließ.

Die Rapperin erhielt im Alter von 21 Jahren Biopolymer-Injektionen, um ihren Po zu formen und zu vergrößern. Nun erklärte die 33-Jährige, dass sie sich im Januar 2024 einer Operation unterzogen habe, um das Ergebnis an ihre Körpergröße von rund 1,60 Metern anzupassen. Während einer Instagram-Liveübertragung sagte die ‚I Like It‘-Interpretin: „Viele von euch sagen mir ständig, ich solle meinen Po verkleinern lassen. Neuigkeit: Das habe ich bereits getan.“

Cardi erklärte außerdem, dass sie sich nicht einfach einer Fettabsaugung am Gesäß unterziehen könne. Ihre Haut sei inzwischen „etwas locker“, weshalb ihr Po so stark wackle. Die Grammy-Gewinnerin erläuterte: „Wenn ich einfach nur Fett absaugen lassen würde, könnte mein Po absacken. Dafür müsste ich mich operieren lassen und das mache ich nicht. Ich werde mich nicht für vier Monate außer Gefecht setzen. Ich bin unterwegs. Ich mag meinen Körper so, wie er jetzt aussieht. Ich fühle mich wohl in meiner Haut.“ Sie ergänzte offen: „Ich bin sehr ehrlich. Ich hatte zwei Fettabsaugungen und eine Po-Verkleinerung.“ Der Eingriff sei nötig gewesen, weil sie selbst „eine kleine Frau“ sei.

Anschließend reagierte Cardi B auf Kritiker, die ihr Aussehen kommentieren. „Ihr tut so, als wärt ihr neu hier. Ihr seht meinen Körper doch schon seit Jahren“, sagte sie. „Wenn ihr sagt: ‚Du siehst total definiert aus‘: Hört einfach auf zu hassen. Ich erzähle euch doch sogar, was ich dafür mache.“