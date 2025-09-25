Stars Cardi B: ‚Ich würde wirklich nichts ändern‘

Cardi B - Met Gala 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.09.2025, 09:00 Uhr

Die Musikerin zeigt sich rundum zufrieden mit ihrem Körper.

Cardi B würde „nichts an ihrem Aussehen ändern“.

Die Rapperin hat im Laufe der Jahre verschiedene Schönheitsoperationen vornehmen lassen. Nun betonte Cardi, dass sie mit ihrem jetzigen Aussehen sehr zufrieden ist. Im Podcast ‚Call Her Daddy‘ erzählte sie: „Ich schaue in den Spiegel und denke mir: ‚Ich würde wirklich nichts ändern.‘ Vielleicht hätte ich gern einen kleineren Hintern, aber wie gesagt – es ist wirklich schwer, dass mein Hintern kleiner wird.“

Cardi erklärte, dass eine Po-Verkleinerung schwieriger sei, als die meisten Menschen denken. Deshalb habe sie auch nicht vor, sich erneut unters Messer zu legen. Die 32-Jährige – die bereits zugegeben hat, eine Fettabsaugung, Veneers und eine Brustvergrößerung gemacht zu haben – stellte klar: „Ich werde mich nicht wieder in diese Situation bringen, nur weil dir mein Körper nicht gefällt. Ich bin zufrieden. Ich habe gelernt, damit zu leben. Niemand beschwert sich, und es ist, wie es ist.“

Die ‚Bodak Yellow‘-Interpretin gehört zu den weltweit erfolgreichsten Künstlerinnen. Trotzdem hatte sie in einem früheren Interview behauptet, dass sie vor ihrem Ruhm glücklicher gewesen sei. Cardi – die vor ihrem Durchbruch in der Musikbranche als Stripperin arbeitete – enthüllte gegenüber ‚CR Fashion Book‘: „Alles, was ich mir kaufen will, kann ich mir leisten. Ich muss mir keine großen Sorgen um meine Zukunft machen. Etwas Negatives ist, dass ich zwar glücklich bin, aber ich glaube, dass ich vor zwei, drei Jahren ein bisschen glücklicher war, als ich weniger Geld hatte. Damals gab es weniger Menschen, die ihre Meinung über mein Leben hatten.“