Musik Cardi B veröffentlicht ihr lang erwartetes zweites Studioalbum

Cardi B Am I The Drama cover - ONE USE Warner 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.09.2025, 14:00 Uhr

Für die Fans der Rapperin hat das Warten ein Ende: Endlich bringt Cardi ihre zweite Platte auf den Markt.

Cardi B hat endlich ihr lang ersehntes zweites Album ‚Am I The Drama?‘ veröffentlicht.

Sieben Jahre nach ihrem gefeierten Debüt ‚Invasion of Privacy‘ ist die mit Gaststars gespickte Platte nun erschienen – und das passend nach einigen turbulenten Tagen im Gerichtssaal. Erst vor wenigen Wochen wurde die ‚WAP‘-Interpretin in einem Zivilprozess von den Vorwürfen der Körperverletzung freigesprochen. Eine Security-Mitarbeiterin hatte behauptet, Cardi habe sie angespuckt, rassistisch beleidigt und mit ihrem Fingernagel im Gesicht verletzt. Vor Gericht wurde die Rapperin unter anderem über ihre Perücken und die Länge ihrer Nägel befragt: Szenen, die im Netz schnell zu Memes wurden.

Das Album erscheint zudem kurz nachdem die 32-Jährige verkündete, erneut schwanger zu sein. Das Baby wird ihr viertes Kind und der erste gemeinsame Nachwuchs mit dem 31-jährigen Football-Star Stefon Diggs. Aus ihrer Ehe mit Rapper Offset hat Cardi bereits drei Kinder: Kulture (7), Wave (3) und die erst elf Monate alte Blossom.

Ein Grund für die lange Wartezeit auf das neue Album waren laut Cardi die zahlreichen Gastbeiträge: Unter anderem Janet Jackson, Lizzo, Selena Gomez, Megan Thee Stallion, Cash Cobain, Kehlani, Summer Walker und Tyla sind auf der Platte vertreten. Im Interview für die ‚Jennifer Hudson Show‘ beschrieb Cardi die Veröffentlichung ihrer zweiten LP wie eine Geburt: „Ich bin so überwältigt. Es ist, als würde ich ein weiteres Baby zur Welt bringen. Das Album ist komplett fertig, und es enthält alles, was ich ausdrücken wollte.“ Um das Release zu feiern, geht Cardi B erstmals auf eine große US-Arena-Tournee. Die ‚Little Miss Drama Tour‘ startet am 11. Februar in Palm Desert, Kalifornien, und führt sie in ikonische Hallen wie den Madison Square Garden in New York, das Kia Forum in Los Angeles und die Scotiabank Arena in Toronto. Das Finale findet am 17. April in Atlanta statt.