Stars Carmen Geiss: Diesen Sportler wünscht sie sich als Schwiegersohn

Carmen und Robert Geiss / Sonnenklar München / BREUEL-BILD/ABB / 10/2013 BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.05.2025, 14:00 Uhr

Carmen Geiss will nur das Beste für ihre Töchter – das gilt auch für potenzielle Partner.

Die zweifache Mutter ist stolz auf ihre beiden Töchter Davina (21) und Shania (20) und will diese am liebsten mit ganz tollen Schwiegersöhnen verkuppeln. Einen hat sie dafür offenbar schon im Auge – und er ist kein Unbekannter.

Maximilian Günther ist ein 27-jähriger Formel E-Fahrer und ein Freund der Geissens. Der Deutsch-Österreicher wurde an diesem Wochenende Achter im Formel E-Rennen in Monaco, wo die Geiss-Familie aktuell auch die Reality-Sendung ‚Davina Shania – We Love Monaco‘ dreht. Den Profi-Sportler kennt die Familie schon seit Jahren und Carmen schwärmte jetzt über den jungen Mann in der Reality-Show: „Ich finde den Max sehr hübsch und er hat auch so ein gutes Benehmen.“ Damit bringe er alles mit, was sie sich als Schwiegermutter wünschen könnte. Eine Andeutung, dass da vielleicht eine Romanze mit einer ihrer Töchter im Gange ist?

Nein, Max Günther ist vergeben – und zwar nicht an eine Geissen. Das Kompliment von Carmen schmeichelt ihm aber trotzdem. „Ich kenne die Familie sehr gut. Wir treffen uns immer wieder zum deutschen Stammtisch, auch mit anderen Sportlern, und haben viel Spaß zusammen. Ich habe eine Freundin, aber das Kompliment schmeichelt mir natürlich trotzdem sehr“, so der Rennfahrer gegenüber ‚Bild‘.