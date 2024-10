Stars Cate Blanchett: Hollywood-Erfolg ließ auf sich warten

Cate Blanchett - August 2024 - Avalon - Borderlands LA Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.10.2024, 08:00 Uhr

Die Schauspielerin gesteht, wie schwer es anfangs für sie war, Filmrollen zu ergattern.

Cate Blanchett sah zu Beginn ihrer Karriere zu „seltsam“ aus, um gecastet zu werden.

Die preisgekrönte Schauspielerin hatte anfangs große Probleme damit, Rollen zu bekommen. Im Gespräch mit dem britischen Magazin ‚HELLO!‘ erzählt sie: „Als ich von der Schauspielschule kam, habe ich nicht wie viele meiner Kollegen gearbeitet. Aber jemand, der eine der größten Casting-Agenturen leitete, fand Gefallen an mir und bat mich, den Leuten, die vorsprachen, als Vorleserin gegenüberzutreten.“

Die blonde Schönheit fügt hinzu: „Ich sah so seltsam aus, dass niemand wusste, was er mit mir anfangen sollte. Also ging ich drei oder vier Mal pro Woche hin und verbrachte drei oder vier Stunden mit Lesen.“

Die ‚Ocean’s 8‘-Darstellerin liebt es, mit Regisseuren zu arbeiten, die sie aus ihrer Komfortzone herausholen. „Ich bin immer dankbar für Regisseure, die dir etwas bieten, das dich überrascht“, erklärt sie. „Dass sie vielleicht in dir sehen, was du in dir selbst nicht sehen kannst.“

Besonders im Gedächtnis geblieben sei ihr die Zusammenarbeit mit Todd Field an dem 2023 erschienenen Drama ‚Tár‘. „Es fühlte sich an wie ein Berg, von dem ich nicht einmal ansatzweise wusste, wie ich ihn erklimmen sollte, und ich war absolut entsetzt darüber. Aber ich habe in den vielen, vielen Jahren am Theater gelernt, wie man Angst in Aufregung umwandeln kann“, berichtet die 55-Jährige.