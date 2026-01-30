Stars Catherine O’Hara stirbt im Alter von 71 Jahren

Bang Showbiz | 30.01.2026, 20:30 Uhr

Die kanadische Schauspielerin Catherine O’Hara ist im Alter von 71 Jahren gestorben.

Ihr Manager bestätigte den Tod der ‚Kevin – Allein zu Haus‘-Darstellein am Freitag (30. Januar) gegenüber ‚People‘. Weitere Details zu den Umständen ihres Todes wurden bislang nicht veröffentlicht.

O’Hara, die vor allem durch ihre Rollen in den Filmreihen ‚Beetlejuice‘ und ‚Kevin – Allein zu Haus‘ weltweite Bekanntheit erlangte, wurde in Toronto geboren und war das zweitjüngste von sieben Kindern. Ihre erste schauspielerische Erfahrung machte sie bereits als Kind, als sie in einem Krippenspiel die Rolle der Jungfrau Maria übernahm. Nach dem Schulabschluss arbeitete sie zunächst als Kellnerin im Second City Theatre in Toronto, wo sie mit späteren Comedy-Legenden wie Dan Aykroyd, Joe Flaherty und Gilda Radner in Kontakt kam.

Rückblickend sagte sie 2024 gegenüber ‚People‘: „Ich hatte das große Glück, all diesen Menschen zusehen zu dürfen.“ 1974 wurde sie selbst Mitglied der Second-City-Truppe, obwohl sie später offen einräumte, wie sehr sie Bühnenangst begleitete. In einem Interview mit dem ‚New Yorker‘ erklärte sie 2019: „Mein Notbehelf war: Wenn ich unsicher war, habe ich einfach verrückt gespielt. Dann musste nichts Sinn ergeben.“

Bekannt wurde O’Hara durch die NBC-Sketchshow ‚Second City Television‘ in den 1980er-Jahren, wo sie sich mit bissigen Parodien auf Prominente wie Meryl Streep und Brooke Shields einen Namen machte. Ihr Kinodebüt feierte sie 1980 in ‚Double Negative‘ an der Seite von John Candy und Eugene Levy. Der internationale Durchbruch gelang ihr 1988 mit ‚Beetlejuice‘ als Delia Deetz, gefolgt von ihrer ikonischen Rolle als Mutter von Macaulay Culkins Figur in ‚Kevin – Allein zu Haus‘ (1990) und ‚Kevin – Allein in New York‘ (1992). Über den Weihnachtsklassiker sagte sie später: „Es ist ein perfekter Film, oder?“

Weitere prägende Rollen hatte sie in ‚Best in Show‘, ‚A Mighty Wind‘ sowie im ‚Beetlejuice‘-Sequel von 2024. Große Anerkennung erhielt sie 2020 für ihre Rolle als Moira Rose in der von Eugene und Daniel Levy geschaffenen Erfolgsserie ‚Schitt’s Creek‘, für die sie einen Emmy, einen Golden Globe und einen SAG Award gewann. In ihrer Dankesrede sagte sie: „Ich werde Eugene und Daniel Levy für immer dankbar sein, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, eine Frau in meinem Alter zu spielen, die ganz sie selbst sein darf.“

Catherine O’Hara hinterlässt ihren Ehemann Bo sowie die gemeinsamen Söhne Matthew und Luke.