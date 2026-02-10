Film Catherine Zeta-Jones: Rolle in Psychothriller

Catherine Zeta-Jones

Bang Showbiz | 10.02.2026, 11:00 Uhr

Catherine Zeta-Jones wird in dem Psychothriller ‚Cupid‘ mitspielen.

Die 56-jährige Schauspielerin wird laut ‚Deadline‘ in dem von Tate Taylor inszenierten Film die Rolle einer unorthodoxen Eheberaterin übernehmen.

Taylor ist begeistert, dass Zeta-Jones für die Rolle der Beraterin gecastet wurde, räumte jedoch ein, dass der Film Menschen davon abhalten könnte, in Zukunft solche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Er sagte in einer Erklärung über das Projekt: „Vielleicht möchten Sie nie wieder eine Beratung in Anspruch nehmen. Oder vielleicht doch, vorausgesetzt, Sie kommen damit klar. Ich freue mich sehr, diese Reise mit Catherine zu unternehmen. Es gibt keine bessere Künstlerin, um diesen einzigartigen Thriller zum Leben zu erwecken.“

Die Dreharbeiten sollen noch in diesem Sommer oder im Frühherbst in Natchez, Mississippi, beginnen. Das Drehbuch stammt aus der Feder der Van Dyke-Brüder, Taylor und John Norris werden den Film gemeinsam mit Ryan Donnell Smith produzieren. In dem Film besucht ein Paar eine Eheberaterin (Zeta-Jones), um ihre Ehe zu retten, doch aufgrund ihrer vorgeschlagenen Methoden nimmt die Geschichte bald eine düstere Wendung.

Upgrade Productions ist für den internationalen Vertrieb des Films verantwortlich. Das Unternehmen wird den Film potenziellen Käufern auf dem European Film Market vorstellen, der vom 12. bis 18. Februar in Berlin stattfindet. Jonathan Kier von Upgrade fügte hinzu: „‚Cupid‘ vereint herausragende Talente vor und hinter der Kamera. Es handelt sich um einen intelligenten, in sich geschlossenen Genrefilm mit echtem Marktpotenzial, mit einem Weltstar und einem Regisseur, der stets erfolgreiche, publikumswirksame Thriller abgeliefert hat, und wir freuen uns darauf, ihn auf den Markt zu bringen.“