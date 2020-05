Celeste: Schafft sie mit Billie Eilishs Bruder den Durchbruch?

Celeste hat ihre neue Single „I Can See The Change“ auf den Markt gebracht, die von Finneas, dem Bruder von Billie Eilish produziert wurde.

Die „Stop This Flame“-Interpretin hatte den Musikproduzenten damit beauftragt, an dem Lied mitzuschreiben.

Der Tanz mit der inneren Leere

Celeste, die die Gewinnerin der BBC Music Sound of 2020-Umfrage war und den Newcomer-Preis bei den BRIT Awards gewann, verriet gegenüber „NME“, was die Inspiration hinter dem brandneuen Track ist: „Es war eine merkwürdige Zeit für mich, weil außerhalb viele spannende Dinge passierten, aber ich mich innerlich leer fühlte.“

Und weiter: „Es ist schwierig für mich, dass vollständig zu artikulieren, aber als ich mit dem Schreiben des Songs begann, stellte ich mir ein verschwommenes, nicht identifizierbares Bild in der Ferne vor, dem ich mich nähern musste, um es zu erkennen und um es vielleicht zu verstehen.“

Anschließend fasst sie zusammen: „Ich musste dabei aber auch erkennen, dass der Weg kein einfacher sein würde. In dem Lied geht es vor allem um Hoffnung und Veränderung, aber auch um das Wissen, dass das Erreichen davon Aufwand, Geduld und Überzeugung benötigt.“

Die brünette Schönheit wird ihr namengebendes Album „Celeste“ noch in diesem Jahr herausbringen. (Bang)