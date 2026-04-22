Musik Céline Dion hört erstmals Originalversion von Prince-Song

Celine Dion - AVALON - London - July - 2019 - BST Hyde Park BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.04.2026, 11:00 Uhr

Céline Dion hat erklärt, es sei „ein ganz besonderes Gefühl“, endlich die Originalversion des Songs von Prince ‚With This Tear‘ zu hören.

Die Sängerin hatte das Stück ursprünglich für ihr Album aus dem Jahr 1992 aufgenommen, nachdem sie es von Princeerhalten hatte. Nun wurde die Originalversion des Songs anlässlich seines zehnten Todestages veröffentlicht, da sein Nachlass bislang unveröffentlichte Aufnahmen zugänglich macht.

Céline Dion zeigte sich sehr bewegt darüber, den Song nun erstmals in der ursprünglichen Interpretation zu hören. Auf Instagram schrieb sie: „‚With This Tear‘ war ein Geschenk von Prince, das ich immer in Ehren halten werde. Ich habe diesen Song viele Jahre lang mit mir getragen. Seine Version jetzt zum allerersten Mal zu hören, fühlt sich wirklich besonders an. Celine xx.“

Auch auf dem offiziellen Instagram-Kanal von Prince wurde die Veröffentlichung angekündigt. Dort heißt es: „‚With This Tear‘ ist jetzt erhältlich. Hört ihn euch über den Link in der Bio an. Der 1991 im Paisley Park aufgenommene und von Chris James neu abgemischte Track zeigt Prince in Höchstform – er hat jede Note selbst geschrieben, produziert und eingespielt.“ Weiter wird erklärt, dass der Song später von Céline Dion aufgenommen wurde und nun in seiner ursprünglichen Version veröffentlicht wird.