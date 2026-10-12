Stars Céline Dion trainiert für ihre Paris-Konzerte wie eine professionelle Tänzerin

Celine Dion - AVALON - London - July - 2019 - BST Hyde Park BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.10.2026, 18:30 Uhr

Céline Dion bereitet sich mit einem intensiven Trainingsprogramm auf ihre Auftritte in Paris vor.

Die 58-jährige Sängerin, die wegen ihrer Erkrankung am Stiff-Person-Syndrom längere Zeit aus der Öffentlichkeit verschwunden war, arbeitet dafür eng mit ihrer persönlichen Performance-Trainerin Naomi Stikeman zusammen.

Im vergangenen Monat kehrte Dion für ihre Konzertreihe mit insgesamt 26 Auftritten in der ‚Plenitude Arena‘ im französischen Nanterre ins Rampenlicht zurück. Die Shows sollen noch bis zum kommenden Mai laufen. Damit die ‚My Heart Will Go On‘-Interpretin auf der Bühne körperlich möglichst gut vorbereitet ist, setzt sie auf ein vielseitiges Trainingsprogramm, das Elemente aus Ballett, Yoga, Pilates und anderen Bewegungsformen verbindet.

Stikeman, die früher selbst als professionelle Balletttänzerin arbeitete, erklärte gegenüber der britischen Ausgabe von ‚HELLO!‘, dass es bei ihrer Zusammenarbeit nicht nur um körperliche Fitness gehe. „Mein Ziel ist es, dass Céline sich innerlich und äußerlich gestärkt fühlt“, sagte die Trainerin. Die Sängerin solle ihre Zeit auf der Bühne genießen und ihre bestmögliche Leistung abrufen können. Schon bei ihrem ersten Gespräch vor einigen Jahren sei deutlich geworden, dass Dion ihren Körper kräftigen und beweglicher machen wolle. Gleichzeitig habe sie sich gewünscht, auch künstlerisch neue Impulse zu erhalten. Stikeman schlug ihr deshalb einen ungewöhnlichen Ansatz vor. „Ich bot ihr an, sie so zu trainieren, als wäre sie eine professionelle Tänzerin, und ihre Augen begannen zu leuchten“, erinnerte sich Stikeman. Die Idee habe Dion sofort begeistert und sei seitdem ein wichtiger Bestandteil ihrer Vorbereitung geworden.

Die Trainingseinheiten sind bewusst abwechslungsreich gestaltet. Neben Pilates und Yoga gehören klassisches Ballett, zeitgenössischer Tanz und verschiedene Dehntechniken zum Programm. Darüber hinaus hat Stikeman im Laufe der Jahre spezielle Übungsabläufe für Dion entwickelt, die deren körperliches Wohlbefinden unterstützen sollen. „Professionelle Tänzer greifen auf viele verschiedene Disziplinen zurück“, erklärte die Trainerin. Deshalb sei es ihr wichtig, auch bei Dion unterschiedliche Bewegungsformen miteinander zu verbinden. Die Sängerin solle dabei nicht nur körperlich gefordert werden, sondern auch Raum für Kreativität und künstlerischen Ausdruck bekommen.

Von Dions Entwicklung ist Stikeman beeindruckt. „Céline setzt sich selbst keinerlei Grenzen, und es ist unglaublich, ihre Fortschritte mitzuerleben“, schwärmte sie. Wie lange eine Trainingseinheit dauert, hängt vom jeweiligen Terminkalender der Sängerin ab. Manchmal arbeiten die beiden lediglich 30 Minuten zusammen, an anderen Tagen verbringen sie mehrere Stunden mit Übungen, Tanzimprovisationen und gelegentlich auch einem Tanzpartner.

Jede Einheit beginnt mit einem langsamen Aufwärmprogramm auf einer Matte. Dabei konzentrieren sich Dion und ihre Trainerin zunächst auf einzelne Körperbereiche und eine kontrollierte Aktivierung der Muskulatur. Besonderes Augenmerk legen sie auf die Rumpfmuskulatur sowie die Beweglichkeit und Ausrichtung der Wirbelsäule und der Gelenke. Anschließend folgen Übungen im Stehen. Dabei wird das Körpergewicht zunächst gleichmäßig auf beide Beine verteilt, bevor Übungen auf einem Bein hinzukommen. So sollen Kraft und Gleichgewicht gleichzeitig trainiert werden. Im weiteren Verlauf wechseln die Bewegungsabläufe je nach Tagesform und Trainingsziel zwischen verschiedenen Disziplinen.