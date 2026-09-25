Stars Chadwick Bosemans Witwe wehrt sich gegen Vorwürfe seiner Brüder

Chadwick Boseman - The Cinema Society 2018 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.09.2026, 10:00 Uhr

Chadwick Bosemans Witwe wehrt sich gegen Vorwürfe seiner Brüder.

Die Brüder von Chadwick Boseman sollen versucht haben, seine Witwe mit einer „PR-Aktion“ in ein schlechtes Licht zu rücken.

Im Mittelpunkt steht ein zunehmend erbitterter Rechtsstreit um das Millionenvermögen des verstorbenen ‚Black Panther‘-Stars. Taylor Simone Ledward, die 35-jährige Witwe des 2020 im Alter von 43 Jahren an Darmkrebs verstorbenen Schauspielers, hat auf einen in Los Angeles eingereichten Antrag seiner älteren Brüder Derrick Boseman und Kevin Boseman reagiert. Die beiden handeln dabei im Namen ihrer Eltern, Leroy und Carolyn Boseman. Derrick und Kevin wollen erreichen, dass Taylor als Verwalterin des Nachlasses abgesetzt wird. Sie werfen ihr vor, die im Rahmen einer gerichtlichen Nachlassregelung aus dem Jahr 2022 angeordneten Vermögensübertragungen nicht vollständig vorgenommen zu haben.

Taylor weist die Vorwürfe zurück. Ihrer Darstellung zufolge wurden sämtliche Vermögenswerte verteilt, mit Ausnahme eines Kontos, dessen Auszahlung durch ein von den Brüdern selbst angestrengtes Gerichtsverfahren blockiert worden sei. In den von ‚Us Weekly‘ eingesehenen Gerichtsunterlagen erklärte Taylors Anwalt Adam Streisand: „Simone hat nicht nur die gerichtliche Anordnung erfüllt, sondern ist allein aufgrund ihrer außergewöhnlichen Großzügigkeit weit über das hinausgegangen, was von ihr verlangt wurde.“ In dem Schriftsatz heißt es weiter: „Simones Großzügigkeit war sowohl finanzieller als auch gemeinschaftlicher Natur. Sie hat die Familie Boseman stets in ihre Bemühungen einbezogen, dafür zu sorgen, dass Chadwicks Andenken auch lange nach dem tragischen und viel zu frühen Tod ihres Mannes fortbesteht und weiterlebt. Und so dankt die Familie es ihr: mit einem Antrag voller falscher Behauptungen unter Eid, der gezielt als PR-Aktion eingesetzt wird, um Simone in der Boulevardpresse zu diffamieren.“

Streisand bezeichnete das Verfahren als „haltlosen Angriff“ auf Taylor „durch Chadwicks Brüder, die nicht zu Chadwicks gesetzlichen Erben gehören und die sich durch die Autorität ihrer kranken Eltern Rückendeckung verschaffen; Eltern, die gemeinsam mit Simone die rechtmäßigen Erben sind“. Er fügte hinzu: „(Diese Klage) muss abgewiesen werden.“

Chadwick Boseman starb ohne Testament. Damit wurden Taylor und seine Eltern zu seinen gesetzlichen Erben. Im Rahmen der Nachlassregelung wurden Taylor 50 Prozent des Vermögens zugesprochen. Die verbleibende Hälfte wurde zu gleichen Teilen zwischen Leroy und Carolyn Boseman aufgeteilt. In ihrem im Juli eingereichten Antrag behaupteten Derrick und Kevin, der Nachlass sei fast vier Jahre nach der gerichtlichen Anordnung von 2022 noch immer nicht vollständig verteilt worden.

Der Rechtsstreit fällt in eine Zeit, in der Chadwick Bosemans künstlerisches Vermächtnis erneut stärker in den Mittelpunkt rückt. Grund dafür ist unter anderem die britische Premiere seines Theaterstücks ‚Deep Azure‘, das Boseman bereits 2005 geschrieben hatte. Die Inszenierung wurde Anfang dieses Jahres im Sam Wanamaker Playhouse des Londoner Shakespeare’s Globe aufgeführt und nach der Premiere um zwei Wochen verlängert. Unter der Regie von Tristan Fynn-Aiduenu erzählt das Stück die Geschichte einer Frau, die mit der Tötung ihres Verlobten durch die Polizei konfrontiert wird. Inspiriert wurde Boseman dabei vom Tod seines Freundes Prince Jones. Taylor hat außerdem die Chadwick Boseman Foundation for the Arts gegründet. Nach Angaben aus ihrem Gerichtsantrag konnte sie zudem einen Vertrag für eine Dokumentation über das Vermächtnis ihres Mannes abschließen.

Chadwick Boseman wurde durch seine Rolle als T’Challa alias Black Panther zu einem internationalen Star. Er verkörperte die Figur erstmals in ‚Captain America: Civil War‘ und kehrte anschließend in ‚Avengers: Infinity War‘ und ‚Avengers: Endgame‘ in die Rolle zurück. Zu seinen weiteren gefeierten Darstellungen gehörten der Baseballspieler Jackie Robinson in ’42‘, der Musiker James Brown in ‚Get on Up‘ sowie der Anwalt und spätere Richter am Obersten Gerichtshof der USA, Thurgood Marshall, in ‚Marshall‘. Seine letzte Filmrolle spielte Boseman in ‚Ma Rainey’s Black Bottom‘ an der Seite von Viola Davis. Für seine Darstellung erhielt er posthum eine Oscar-Nominierung als bester Hauptdarsteller.