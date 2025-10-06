Film Channing Tatum sagt, Streaming habe Hollywood zu einem ‚verwirrenden‘ Ort gemacht

Bang Showbiz | 06.10.2025, 11:00 Uhr

Der Schauspieler findet, dass die vielen Streaming-Dienste die Traumfabrik verändert haben.

Channing Tatum meint, dass das Streaming-Geschäft die Filmindustrie „auf den Kopf gestellt“ habe.

Der 45-jährige Schauspieler – bekannt aus ’21 Jump Street‘, ‚Logan Lucky‘ und der ‚Magic Mike‘-Reihe – erklärt, dass die Verlagerung des Zuschauerverhaltens hin zu Heim-Streaming Hollywood in einen Zustand der Unsicherheit versetzt habe. Während er zugibt, dass Streaming viele Umbrüche mit sich gebracht hat, einschließlich der Tatsache, dass Schauspieler manchmal „schlechte Filme“ nur des Geldes wegen annehmen, sieht Tatum dennoch auch eine positive Seite. In einer neuen Folge der YouTube-Show ‚Hot Ones‘ sagte er: „Ich denke, heutzutage, wenn du für einen Film angefragt wirst oder versuchst, einen Film zu realisieren, gibt es eine sehr verwirrte Pipeline voller Möglichkeiten. Es fühlt sich manchmal so an, als würde man dafür belohnt, schlechte Sachen zu machen, nur um bezahlt zu werden – statt wirklich, wirklich gute Filme zu machen, für die verdammten Menschen, die sie tatsächlich sehen. […] Und ich will gute Filme.“ Er fuhr fort: „Ich denke mir: ‚Mann, ich will mein Geld für gute Filme ausgeben.'“

Vor Kurzem gab Tatum zu, dass es „einer der größten Fehler seiner Karriere“ gewesen sei, die Hauptrolle in ‚Die Schöne und das Biest‘ abzulehnen. Der Schauspieler sollte in der Version von Regisseur Guillermo del Toro (60) das Biest spielen, lehnte das Projekt jedoch ab, da er gerade Vater geworden war – seine Tochter Everly (heute 12) kam 2013 zur Welt – und er zu dieser Zeit bereits an einem anderen Film arbeitete. Tatum sagte in einem Interview mit ‚Vanity Fair‘ im September: „Einer der größten Fehler meiner Karriere: Guillermo del Toro wollte ‚Die Schöne und das Biest‘ machen, seine eigene Version des Biests. Und ich hatte gerade ein Baby bekommen, ich war mitten in einem Film, der mich völlig fertiggemacht hat, und das Drehbuch war noch nicht ganz fertig. Ich war einfach in einem mentalen Zustand, in dem ich dachte: ‚Ich kann das jetzt nicht machen.‘ Es war der größte Fehler, denn ich bin der größte Guillermo-Fan überhaupt.“