Chappell Roan: Schadet sie ihrer eigenen Karriere?

Chappell Roan - Manchester Academy 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.01.2025, 11:00 Uhr

Die Popsängerin will ihre Meinung weiter öffentlich sagen - auch, wenn sie dadurch Nachteile in ihrer Karriere erfährt.

Chappell Roan ist der Meinung, dass sie erfolgreicher wäre, wenn sie „einen Maulkorb tragen würde“.

Die Sängerin stieg letztes Jahr zum Pop-Superstar auf, nachdem ihr Song ‚Good Luck, Babe!‘ ein Jahr nach seiner Veröffentlichung auf ihrem Debütalbum ‚The Rise and Fall of a Midwest Princess‘ zum weltweiten Hit wurde.

Die 26-Jährige wird dafür gelobt, dass sie ihren Fans gegenüber Grenzen setzt und sich nicht scheut, öffentlich ihre Meinung zu sagen. Trotzdem ist Chappell davon überzeugt, dass sie noch mehr Erfolg hätte, wenn sie alles einfach hinnehmen würde.

Im Gespräch mit ‚BBC Radio 1‘ enthüllt die Künstlerin: „Ich habe mein ganzes Leben lang auf diese Weise auf Respektlosigkeit reagiert – aber jetzt sind Kameras auf mich gerichtet, und ich bin zufällig auch ein Popstar, und diese Dinge passen nicht zusammen. Das ist wie Öl und Wasser.“

Chappell fügt hinzu: „Ich glaube, ich hätte mehr Erfolg, wenn ich einen Maulkorb tragen würde. Wenn ich mich über meine grundlegenden Instinkte hinwegsetzen würde, wo mein Herz sagt: ‚Stopp, stopp, stopp, du bist nicht in Ordnung‘, dann wäre ich größer. Ich wäre viel größer… Und ich wäre jetzt immer noch auf Tour.“

Die Musikerin, die mit bürgerlichem Namen Kayleigh Amstutz heißt, sagte Konzerte ab, um ihrer psychischen Gesundheit den Vorrang zu geben, nachdem bei ihr schwere Depressionen diagnostiziert wurden. Der Rat ihres Großvaters habe ihr geholfen, weitere Konzertangebote abzulehnen.

„Es gibt etwas, was er gesagt hat, woran ich bei jedem Schritt, den ich in meiner Karriere mache, denke: Es gibt immer Optionen“, schildert der Popstar. „Wenn also jemand sagt: ‚Mach dieses Konzert, denn du wirst nie wieder so viel Geld angeboten bekommen‘, dann denke ich: ‚Wen kümmert’s?‘ Wenn ich das jetzt nicht machen will, gibt es immer Optionen. Es gibt keinen Mangel an Möglichkeiten. Daran denke ich die ganze Zeit.“