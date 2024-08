Musik Chappell Roan: Sie ist ein großer ‚Hannah Montana‘-Fan

Chappell Roan - Outside Lands Music Festival 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.08.2024, 18:00 Uhr

Chappell Roan schwärmte davon, dass sie auch heute immer noch „wie Hannah Montana sein“ möchte.

Die 26-jährige Sängerin sprach darüber, dass sie ein großer Fan von Miley Cyrus und ihrem ehemaligen Alter Ego aus der erfolgreichen Disney-Channel-Show ‚Hannah Montana‘ ist.

Chappell erzählte jetzt, dass das erste Konzert, auf das sie ging, im Rahmen der ‚Best of Both Worlds‘-Tournee von Miley mit den Jonas Brothers gewesen sei. Bei Mileys Aufnahmezeremonie zur Disney-Legende am Wochenende, bei der die 31-jährige Künstlerin die jüngste Person war, der die Auszeichnung verliehen wurde, verriet Chappell: „Die Miley Cyrus/Hannah Montana-Tournee mit den Jonas Brothers als Vorgruppe ist mein erstes Konzert überhaupt gewesen. Sie kam in einer Kiste von der Decke herunter. Ich fragte mich nur: ‚Wie werde ich das eines Tages schaffen?‘ Ich denke heute immer noch daran. Ich möchte so wie Hannah Montana sein.“ Chappell ist ein großer Fan von Mileys TV-Show, in der die Musikerin eine scheinbar durchschnittliche Teenagerin spielte, die ein Doppelleben als berühmter Popstar führt. Roan fügte hinzu: „Was ich an Miley Cyrus so bewundere, ist, dass sie sich ständig neu erfindet und es immer funktioniert. Für viele Künstler kann das unecht oder wie aus heiterem Himmel rüberkommen, aber sie geht sehr offen mit ihren künstlerischen und persönlichen Veränderungen um und sie bleibt sich selbst so treu. Sie macht Musik, die so authentisch ist.“