Musik Miley Cyrus darf ab sofort Hannah-Montana-Songs performen

Miley Cyrus - May 2025 - Avalon - Met Gala BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.06.2025, 12:57 Uhr

Miley Cyrus darf nun mit Liedern aus ihrer Zeit als Hannah Montana auftreten.

Die 32-jährige Pop-Ikone trennte sich bekanntlich von dem netten Image, das sie sich in der Musical-Serie des Disney Channel geschaffen hatte, als diese Anfang der 2010er-Jahre zu Ende ging. Seitdem war es Miley verboten, Songs aus dem Soundtrack zu spielen, bis der Konzern sie zur Disney-Legende ernannte.

Im Podcast ‚Every Single Album‘ erklärte Miley jetzt: „Nachdem ich Disney verlassen hatte, durfte ich keine Musik von Hannah Montana mehr spielen. Es ist nicht so, dass ich das wollte. Ich meine, ‚The Best of Both Worlds‘ zwischen ‚We Can’t Stop‘ und ‚Wrecking Ball‘ zu spielen, hätte nicht wirklich Sinn gemacht.“ Trotzdem hätte Miley die Option sicher gern gehabt und nach einer neuen Änderung bei Disney hat sie diese nun. „Nachdem ich als Disney-Legende aufgenommen wurde, erhielt ich die Erlaubnis, diese Songs in Zukunft zu spielen, was ziemlich cool ist.“

Hannah Montana folgte den Abenteuern eines Schulmädchens, das ein Doppelleben als weltberühmter Popstar führte. Sie lief vier Staffeln lang, von 2006 bis 2011, 2009 wurde ein Kinofilm veröffentlicht. Jede Staffel und jeder Film brachte einen vielverkauften Soundtrack mit Originalsongs hervor und 2007 fand die ‚Best of Both Worlds‘-Tour statt. Der Song ‚The Climb‘, der in der Schlussszene von ‚Hannah Montana: The Movie‘ zu sehen war und unter ihrem eigenen Namen veröffentlicht wurde, ist der einzige Track aus dem Franchise, den Miley in den letzten Jahren gespielt hat.

Als sie Ende letzten Jahres die Disney Legend-Ehre entgegennahm, bestand die ‚Easy Lover‘-Hitmacherin darauf, dass sie „stolz“ sei, den fiktiven Popstar gespielt zu haben. Sie sagte: „Ich hatte einen Vorgeschmack darauf bekommen, wie mein Leben aussehen könnte, und von diesem Moment an wollte ich nichts anderes. Ein bisschen von allem hat sich verändert, aber gleichzeitig hat sich überhaupt nichts geändert. Ich stehe hier und bin immer noch stolz darauf, Hannah Montana gewesen zu sein.“