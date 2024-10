"Etwas ganz Besonderes" Charles und Camilla: Ganz in Weiß bei Begrüßungszeremonie in Samoa

Camilla und Charles bei der Zeremonie in Apia. (jom/spot)

SpotOn News | 24.10.2024, 08:26 Uhr

König Charles und Königin Camilla wurden in Samoa mit einer traditionellen Zeremonie begrüßt. Für die Feierlichkeit wählte das Paar weiße Outfits.

König Charles III. (75) und Königin Camilla (77) haben nach ihrem Besuch in Australien ihr Programm in Samoa gestartet. Das Paar wird dort an der Tagung der Regierungschefs des Commonwealth teilnehmen und in die Tradition und Kultur des unabhängigen Inselstaats in Polynesien eintauchen. Mit einer "Ava Fa'atupu"-Zeremonie wurden die beiden offiziell in der Stadt Apia begrüßt.

"Es war etwas ganz Besonderes, an der Nationalen Universität von Samoa an einer Ava-Begrüßungszeremonie teilzunehmen", heißt es in einem Instagram-Beitrag des offiziellen Accounts der Royal Family. Bei der Zeremonie werde feierlich Ava, auch Kava genannt, getrunken, "das aus den getrockneten Wurzeln der Ava-Pflanze hergestellt wird, und die Teilnehmer kommen im Geiste der Harmonie zusammen", wird weiter erklärt. Die dazugehörige Bilderreihe zeigt unter anderem den Moment, als Charles eine Schale mit dem Getränk gereicht wurde. Laut britischer "Daily Mail" nahm er es dankend an, kippte gemäß der Tradition eine kleine Menge auf den Boden und sagte unter anderem: "Möge Gott dieses Ava segnen." Beide Royals trugen bei der feierlichen Begrüßung weiße Outfits, Camilla hatte zudem einen Fächer bei sich.

Zeremonie auch für die Queen

In einem zuvor veröffentlichten Posting erklärte der Account, dass auch Charles' Mutter in ihrer Regentschaft die Ehre zuteilwurde. "Dieses Foto, das der verstorbene Anwar Hussein 1977 aufnahm, zeigt Queen Elizabeth II. beim Trinken von Ava während ihrer Tour zum Silbernen Thronjubiläum im Südpazifik." Ava-Schalen seien "ein wichtiges Symbol für die samoanische Gastfreundschaft und spielen seit Jahrhunderten eine wichtige Rolle in den Ritualen und Feierlichkeiten der pazifischen Inselbewohner. Ava ist nicht nur ein Getränk, sondern auch ein Symbol für die Einheit und Verbundenheit der Gemeinschaft."

Im Anschluss der Zeremonie wurde Charles durch ein Mangrovenreservat geführt, um sich über die Auswirkungen des Klimawandels auf die pazifischen Nationen und ihre Bevölkerung zu informieren. Im Zuge dessen wurde in einem weiteren Instagram-Posting zum neuen "King's Commonwealth Fellowships"-Programm mit einem Zitat des Monarchen erklärt: "Mein ganzes Leben lang habe ich an die Kraft der Bildung geglaubt, um das Leben zu verbessern und Gemeinschaften im gesamten Commonwealth und darüber hinaus zu vereinen. Es gibt so viel, was wir voneinander lernen können, wenn wir innerhalb des Commonwealth zusammenarbeiten, um die großen Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen und sie, wie diese Stipendien in den kleinen Inselentwicklungsstaaten, dort anzugehen, wo sie am stärksten spürbar sind. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass das Commonwealth allen Menschen die Möglichkeit bietet, ihr Potenzial auszuschöpfen."

Der König traf bei einem weiteren Programmpunkt Delegierte der Abschlussplenarsitzung des Wirtschaftsforums des Commonwealth Heads of Government Meeting (CHOGM). Samoa ist Mitglied im Commonwealth of Nations und Oberhaupt Charles wird zum ersten Mal den Vorsitz bei einem Treffen von Commonwealth-Präsidenten und Premierministern führen, das diesmal Samoa unter dem Motto "Eine widerstandsfähige gemeinsame Zukunft" ausrichtet.

Charles ist das Staatsoberhaupt von Australien, Neuseeland und 12 weiteren Commonwealth-Ländern außerhalb des Vereinigten Königreichs, auch wenn es sich dabei hauptsächlich um eine zeremonielle Funktion handelt.

Gemeinsam mit Ehefrau Camilla wird der König bis 26. Oktober auf Samoa sein.