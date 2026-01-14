Stars Charli xcx‘ Brat-Mockumentary ‚The Moment‘ erhält Kinostart und markiert kreativen Richtungswechsel

Charli xcx - October 2025 - Avalon - I Love LA Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.01.2026, 19:00 Uhr

Charli xcx erweitert ihr kreatives Schaffen und bringt mit ‚The Moment‘ eine Mockumentary ins Kino, die lose auf ihrem eigenen Leben basiert.

Der Film startet am 20. Februar in Großbritannien und Irland und zeigt die Musikerin als fiktionalisierte Version ihrer selbst – eine aufstrebende Popkünstlerin, die zwischen Ruhm, Erwartungsdruck und den Vorbereitungen auf ihre erste Arena-Tour navigiert.

Das Drehbuch stammt von Aidan und Bertie Brandes, während der Cast hochkarätig besetzt ist. Neben Charli selbst sind unter anderem Kylie Jenner, Alexander Skarsgård, Rachel Sennott, Rosanna Arquette, Jamie Demetriou, Isaac Powell und Shygirl zu sehen. Der Film folgt auf den enormen Erfolg von Charlis Album ‚Brat‘ aus dem Jahr 2024, das stilprägend für Pop und Clubkultur war.

Doch musikalisch fühlte sich Charli danach ausgebrannt. In einem Gespräch mit Yung Lean für ‚Dazed‘ sagte sie: „Nach ‚Brat‘ war ich musikalisch total uninspiriert. Ich höre ohnehin nicht viel Musik. Film hat mich schon immer mehr inspiriert.“ Sie erklärte weiter: „Ich wollte in einen anderen kreativen Raum eintauchen. Etwas völlig Neues.“

Trotzdem kehrte die Inspiration schneller zurück als gedacht. Für den kommenden ‚Wuthering Heights‘-Film begann Charli erneut zu schreiben. Auf Social Media erklärte sie: „Nach der intensiven Arbeit an meinem letzten Album wollte ich entkommen – in etwas völlig Gegensätzliches. Wenn ich an ‚Wuthering Heights‘ denke, denke ich an Leidenschaft, Schmerz, England, Moorlandschaften, Schlamm und Kälte.“

‚The Moment‘ steht damit nicht nur für einen neuen Karriereschritt, sondern auch für Charlis Wunsch, sich nicht auf ein einziges Medium festlegen zu lassen. Die Mockumentary verbindet Pop, Selbstreflexion und Filmkunst – und markiert einen bewussten Wendepunkt im Schaffen einer Künstlerin, die sich stets neu erfindet.