Stars Charli XCX möchte keine Kinder haben

Charli XCX attends A24's "The Moment" Los Angeles Premiere - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.02.2026, 09:00 Uhr

Die Sängerin möchte ihr Leben derzeit nicht für Kinder auf den Kopf stellen.

Charli XCX kann sich derzeit nicht vorstellen, Mutter zu werden.

Die 33-jährige Sängerin hat verraten, dass sie der Gedanke, mit ihrem Ehemann George Daniel eine Familie zu gründen, aktuell nicht reizt – auch wenn sich ihre Ansicht in Zukunft „ändern könnte“. Im ‚Smartless‘-Podcast enthüllte Charli: „Eigentlich möchte ich keine Kinder haben. Ich liebe die Fantasie, ein Kind zu haben. Zum Beispiel einen Namen auszusuchen – das klingt total schön. Aber genau das ist für mich ein Zeichen dafür, warum ich keins haben sollte. Wenn sich das wie der coolste Teil daran anfühlt, denke ich mir: ‚Vielleicht bin ich noch nicht bereit.'“

Die ‚Apple‘-Interpretin erzählte außerdem, dass sie ihre Kindheit als Einzelkind schlecht auf Situationen mit Konflikten vorbereitet habe. „Ich glaube tatsächlich, dass man ohne Geschwister viele Konflikte verpasst – und ich meine das wirklich im negativen Sinne. Ich finde, meine Freunde mit Geschwistern können viel besser mit Konflikten umgehen, im Sinne von: Sie lassen das nicht zu einem riesigen Drama anwachsen“, schilderte Charli. Im Gegensatz zu ihren Freunden habe sie Probleme damit, Spannungen zu entschärfen und Konflikte zu verarbeiten.

Die ‚Brat‘-Künstlerin erklärte, dass sie in ihrer Kindheit nur mit ihren Eltern aneinandergeraten sei – den „Autoritätspersonen“ in ihrem Leben. „Der Zusammenstoß fühlt sich dann viel drastischer an. Es gibt kein Geschwisterkind, das das Ganze ein bisschen entschärft und weniger bedeutend macht. Deshalb fühlt es sich riesig an“, gestand sie.