Musik Charli XCX: Sie schrieb für Britney

Charli XCX - 2024 Billboard Women In Music - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.05.2024, 16:00 Uhr

Charli XCX hat bestätigt, dass sie Songs für ein neues Britney Spears-Album geschrieben hat – weiß aber nicht, ob das Pop-Idol überhaupt beteiligt war.

Die ‚Toxic‘-Hitmacherin, die seit ‚Glory‘ von 2016 kein Studioalbum mehr veröffentlicht hat, reagierte auf einen Bericht, in dem behauptet wurde, Charli habe an neuen Tracks für sie gearbeitet. Britney hat nun darauf bestanden, dass sie nur daran interessiert sei, Tracks für andere Künstler zu schreiben.

Sie schrieb auf Instagram: „Nur damit wir uns darüber im Klaren sind: Die meisten Nachrichten sind Müll. Sie sagen immer wieder, dass ich mich an irgendwelche Leute wende, um ein neues Album zu machen. Ich werde nie wieder in die Musikindustrie zurückkehren. Wenn ich schreibe, schreibe ich zum Spaß oder ich schreibe für andere Leute.“ Sie fügte hinzu: „Ich habe in den letzten zwei Jahren über 20 Songs für andere Leute geschrieben. Ich bin Ghostwriter und genieße es ehrlich gesagt auf diese Weise.“

Als Charli dann diese Woche bei ‚Watch What Happens Live‘ auftrat, reagierte sie auf die Gerüchte: „Ähm, also, nun, ja. Aber es ist an die Presse durchgesickert.“ Sie fuhr fort: „Britney hat dann diesen Beitrag gemacht, in dem sie sagte: ‚Ich lasse nicht irgendwelche Leute für mich schreiben.‘ Ich dachte mir: ‚Okay, alles klar!‘ Ich weiß also nicht, ob sie Teil des Prozesses war.“ Die ‚Speed Drive‘-Hitmacherin stellte in Frage, ob es sich um den „echten Deal“ handelte, da es den Anschein hatte, dass die ‚Lucky‘-Hitmacher nicht beteiligt war. Charli fügte hinzu: „Ihr Team rannte, bevor es laufen konnten. Britney hat wahrscheinlich eine Menge anderer Projekte, auf die sie sich konzentriert. Ich wurde gefragt, aber ich weiß nicht, ob es echt ist.“ Moderator Andy Cohen fragte dann: „Hast du etwas geschrieben, in der Hoffnung, dass sie es aufnimmt?“ Worauf Charli antwortete: „Natürlich. Ich ging nach Malibu und schrieb. Du schreibst immer Songs in der Hoffnung, dass Britney sie aufnimmt.“