Musik Charli xcx über Bond-Song: ‚Sag niemals nie‘

Charli XCX Visits SiriusXM's - The Howard Stern Show 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.01.2026, 13:00 Uhr

Charli xcx ist grundsätzlich offen dafür, einen Titelsong für einen James-Bond-Film aufzunehmen – glaubt jedoch selbst nicht daran, dass es tatsächlich dazu kommen wird.

Die britische Musikerin äußerte sich im Gespräch mit Julia Cunningham in deren SiriusXM-Show zu den immer wieder aufkommenden Spekulationen.

„Ich muss ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass ich dafür gemacht bin“, sagte Charli. „Ich singe wahrscheinlich mit zu viel Auto-Tune, um einen James-Bond-Song zu machen. Sag niemals nie. Ich wäre offen dafür, wenn sie mich anrufen würden – was sie nicht tun werden. Ich glaube einfach, es passt vielleicht nicht so richtig.“

Die Sängerin, die zuletzt den Soundtrack für die kommende ‚Wuthering Heights‘-Verfilmung mit Margot Robbie aufgenommen hat, befindet sich derzeit auch in der Promotionphase ihres Mockumentary-Films ‚The Moment‘. Dabei betonte sie, wie sehr sie die Arbeit im Filmbereich inspiriere – sowohl als Musikerin als auch als Schauspielerin oder Produzentin. Gegenüber ‚Extra‘ erklärte sie: „Es ist unglaublich. Ich fühle mich total inspiriert, im Film zu arbeiten – egal ob als Schauspielerin, Produzentin oder für den Soundtrack. Ich liebe es, mit Regisseuren zu arbeiten, die eine ganz klare, eigene Vision haben, und ich bin extrem dankbar, Teil solcher Projekte zu sein.“ Auf die Frage, ob sie künftig mehr schauspielern wolle, antwortete Charli ohne Zögern: „Ja, sehr gern. Das würde ich wirklich lieben.“

Bei einem Auftritt auf dem Sundance Film Festival sprach sie außerdem offen über ihre eigene Persönlichkeit und Parallelen zu ihrer Filmfigur. „Ich kann mich offensichtlich sehr mit meiner Figur identifizieren“, sagte sie. „Ich würde gern glauben, dass ich nicht ganz so anstrengend bin wie Charli im Film, aber meine echten Manager sitzen hier im Publikum und kennen wahrscheinlich die ehrliche Antwort.“ Die Künstlerin, die 2024 mit ihrem Album ‚Brat‘ große Erfolge feierte, beschrieb sich selbst als emotional und intensiv, betonte jedoch auch ihre freundliche Seite. „Ich bin als Künstlerin wahrscheinlich eine ziemlich volatile Person“, sagte sie. „Aber nett bin ich auch. Ich bin wirklich nett – oder?“