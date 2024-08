Musik Charli XCX und Billie Eilish: Gemeinsamer Song in der Mache?

Charli XCX - Roskilde Festival 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.08.2024, 13:00 Uhr

Charli XCX scheint einen Remix ihres Deluxe-Edition-Tracks ‚Guess‘ mit Billie Eilish als Song-Partnerin anzuteasern.

Die 31-jährige ‚Club Classics‘-Sängerin hat einen Schnappschuss von sich und einem anderen Künstler in den sozialen Medien geteilt, auf dem aber nur die Beine zu sehen sind. Sie hat Fans dann gebeten, zu „raten“, wer auf dem Track zu hören ist.

Sie betitelte den Schwarz-Weiß-Schnappschuss einfach mit dem Wort „Guess“ – einerseits der Titel ihres Songs, andererseits Englisch für „Ratet mal“. Fans haben schnell darauf hingewiesen, dass Billie (22) das gleiche Bild von ihrer ‚Chicken Shop Date‘-Folge geteilt hat. Es wird auch gemunkelt, dass Chappell Roan auf einem weiteren neuen ‚Brat‘-Song zu hören sein wird, da Charli ihr ‚Brat Girl Summer‘-Phänomen erweitert.

Erst kürzlich gestand Charli, dass sie sich nicht vorstellen könne, „für immer Musik zu machen“. Die ‚Girl, so confusing‘-Sängerin gab zu, dass sie daran interessiert ist, „meine kreativen Muskeln in anderen Bereichen spielen zu lassen“. In der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘ wurde sie mit den Worten zitiert: „Ich möchte meine kreativen Muskeln in anderen Bereichen spielen lassen. Ich kann mir nicht vorstellen, für immer Musik zu machen. Vielleicht werde ich das in gewisser Weise tun, aber ich habe einfach das Gefühl, dass es andere kreative Bereiche gibt, die ich wirklich erforschen möchte.“