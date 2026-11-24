Film Charlie Cox wollte James Bond werden, doch man hielt ihn für zu alt

Charlie Cox - New York Comic Con 2026 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.11.2026, 11:00 Uhr

Charlie Cox wollte James Bond werden, doch man hielt ihn für zu alt.

Charlie Cox hätte offenbar gerne für die Rolle des James Bond vorgesprochen, doch dazu kam es gar nicht erst.

Der britische Schauspieler, bekannt aus der Marvel-Serie ‚Daredevil‘, wurde von seinen eigenen Vertretern ausgebremst. Die Begründung: Mit seinem Alter komme er für die begehrte Rolle nicht mehr infrage. Besonders bitter findet Cox offenbar, dass der neue 007-Darsteller Robert Pattinson kaum jünger ist als er. In einer Radiosendung von Virgin Radio erzählte der 43-Jährige von seinem gescheiterten Versuch, sich für die Rolle ins Gespräch zu bringen. „Darf ich etwas sagen? Ich habe darum gebeten, für die Rolle vorsprechen zu dürfen. Und wisst ihr, was man mir gesagt hat? ‚Zu alt'“, berichtete er. Dabei werde Pattinson schließlich ebenfalls bald 40 Jahre alt. „Er sieht wirklich gut dafür aus, das muss ich zugeben. Aber nächsten Monat werde ich 44. Wie kann man mit 44 zu alt sein?“, wunderte sich Cox. Trotz der Absage, die er bereits vor einem möglichen Casting erhielt, gönnt der Schauspieler seinem Kollegen den Erfolg. Pattinson, der drei Jahre jünger ist als Cox, übernimmt die berühmte Agentenrolle im kommenden Bond-Film von Regisseur Denis Villeneuve, der von Amazon MGM Studios produziert wird.

Cox hatte laut eigener Aussage zunächst andere Namen auf seiner Favoritenliste. Seiner Einschätzung nach hätten vor allem Jack Lowden und Callum Turner Chancen auf die Nachfolge von Daniel Craig gehabt. Beide Schauspieler sind 36 Jahre alt. Dass letztlich Pattinson den Zuschlag erhielt, findet er jedoch bemerkenswert. „Ich dachte, es würde Jack Lowden werden oder vielleicht Callum Turner. Was für eine beeindruckende Karriere Robert Pattinson hingelegt hat“, schwärmte Cox. Besonders beeindrucke ihn, mit welchen Regisseuren sein Kollege bereits zusammengearbeitet habe. Einige von ihnen seien später zu bedeutenden Größen des Autorenkinos geworden, als sie Pattinson engagierten, hätten sie allerdings noch ganz am Anfang ihrer Laufbahn gestanden.

Pattinson wurde Anfang des Monats offiziell als neuer James Bond vorgestellt. Er tritt damit die Nachfolge von Daniel Craig an, der sich nach ‚Keine Zeit zu sterben‘ aus dem Jahr 2021 von der Rolle verabschiedet hatte.