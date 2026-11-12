Film James Bond: Denis Villeneuve macht Druck bei der Besetzung, Casting läuft

Denis Villeneuve - Oscars 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.11.2026, 11:00 Uhr

Denis Villeneuve macht Druck bei der James-Bond-Besetzung, während das Casting läuft.

Wer wird der nächste James Bond?

Seit dem Abschied von Daniel Craig warten Filmfans gespannt darauf, welcher Schauspieler künftig den berühmtesten Geheimagenten der Kinogeschichte verkörpern wird. Regisseur Denis Villeneuve hat nun ein Update zur Suche nach dem neuen 007 gegeben. Offenbar nimmt das Casting inzwischen deutlich Fahrt auf. Der 59-jährige Filmemacher wird beim nächsten Bond-Abenteuer auf dem Regiestuhl sitzen. Gegenüber dem Magazin ‚GQ‘ bestätigte er, dass die Suche nach dem Hauptdarsteller bereits läuft. Auf die Frage nach dem aktuellen Stand antwortete Villeneuve: „Es ist in Arbeit. Wir sind mitten im Prozess. Ich gebe richtig Gas.“

Der Regisseur weiß allerdings auch, welche Erwartungen mit dem Auftrag verbunden sind. Schließlich zählt die Agentenreihe zu den bekanntesten und erfolgreichsten Filmfranchises der Welt. Villeneuve scherzte, er habe bei diesem Projekt praktisch eine Zielscheibe auf der Brust. Seine Botschaft an das Team sei eindeutig: „Wir dürfen es nicht vermasseln. Wir haben keine andere Wahl.“

In den vergangenen Monaten kursierten bereits zahlreiche Namen möglicher Bond-Darsteller. Zunächst hieß es, die Produzenten hätten ihre Auswahl auf drei Kandidaten eingegrenzt: Callum Turner, Jack Lowden und Josh O’Connor. Später kamen Berichte hinzu, wonach auch Robert Pattinson und Nicholas Hoult für die Rolle vorgesprochen haben sollen. Pattinson wurde durch seine Darstellung von Batman bekannt, während Hoult zuletzt als Lex Luthor im DC-Universum zu sehen war. Eine offizielle Entscheidung gibt es bislang nicht. Villeneuve machte sich zuletzt sogar einen kleinen Scherz aus der großen Neugier rund um die Besetzung. Bei der LACMA Art + Film Gala in Los Angeles wurde er für seine Verdienste um das Kino ausgezeichnet. In seiner Dankesrede spielte er auf die Erwartungen an den neuen Bond an. „Um meiner Dankbarkeit Ausdruck zu verleihen und mit dem Segen meiner neuen Freunde bei Amazon verrate ich euch heute Abend, wer der nächste James Bond wird“, kündigte er zunächst an. Dann brach er ab: „Der neue James Bond ist … Und an dieser Stelle höre ich lieber auf, denn Amy Pascal bekommt gerade einen Herzinfarkt.“ Die Bond-Produzentin war bei der Veranstaltung ebenfalls anwesend.

Auch auf dem roten Teppich wollte sich Villeneuve nicht zu konkreten Namen oder möglichen Entscheidungen äußern. Gegenüber ‚Variety‘ erklärte er: „Ich sollte mich dazu momentan nicht äußern, weil jedes einzelne Wort, das ich sage, genau unter die Lupe genommen wird.“ Er fügte lediglich hinzu: „Ich habe gerade eine großartige Zeit.“ Bond-Produzentin Amy Pascal hatte zuvor gegenüber ‚Deadline‘ einen möglichen Zeitpunkt für die Bekanntgabe genannt. Demnach könnte die Entscheidung noch bis Ende 2026 öffentlich werden. „Das Jahresende ist eine gute Wette. Wir gehen dabei wirklich sehr, sehr systematisch vor“, sagte sie. Bis dahin müssen sich die Fans also weiter gedulden. Villeneuve scheint die Arbeit an seinem Bond-Abenteuer allerdings bereits mit großem Tempo voranzutreiben.