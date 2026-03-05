Musik Charlie: Neue Schlüsselrolle in der Musik-Tech-Branche – er selbst nutzt KI ’seit Jahren‘

Charlie Puth - amfAR Gala 2020 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.03.2026, 18:00 Uhr

Der Sänger steht offen dazu, auf KI zurückzugreifen. Nun arbeitet er offiziell mit der KI-Plattform Moises zusammen.

Charlie Puth hat eine bedeutende neue Position in der Tech-Musik-Welt übernommen: Er wurde zum Chief Music Officer der KI-Plattform Moises ernannt.

Moises, von Musikern gegründet und weltweit von mehr als 70 Millionen Künstlern genutzt, ermöglicht es Usern, Gesang und Instrumente zu isolieren, Akkorde zu erkennen und mit neuen Arrangements zu experimentieren. Die Plattform versteht sich als kreatives Werkzeug – nicht als KI zur automatischen Songerstellung – und soll Musiker unterstützen, ohne das menschliche Element zu ersetzen.

Charlie nutzt die Technologie eigenen Angaben zufolge schon seit Jahren. „Ich verwende Moises seit Jahren in meinem eigenen kreativen Prozess – genauso wie viele meiner Freunde. Es eröffnet Möglichkeiten, für die man früher Stunden oder teure Studio-Setups gebraucht hätte“, erklärte er. Der 34-Jährige betonte außerdem, dass die Plattform Musiker unterstützen und nicht in den Schatten stellen solle: „KI ist – wenn sie richtig eingesetzt wird – nicht dazu da, Musiker zu ersetzen. Sie soll Künstlern helfen zu lernen, zu experimentieren und ihre Ideen zum Leben zu erwecken.“

In seiner neuen Rolle wird Charlie die kreative Ausrichtung der Plattform mitgestalten, an neuen, künstlerorientierten Funktionen mitarbeiten und sicherstellen, dass Moises die tatsächlichen Arbeitsweisen von Musikern in realen Studios widerspiegelt. Zur Feier der Ernennung starten der ‚We Don’t Talk Anymore‘-Sänger und Moises einen weltweiten Remix-Wettbewerb, der bis zum 31. März läuft.

Fans und Musiker können mithilfe der Tools von Moises einen eigenen Remix oder ein Cover seines Songs ‚Beat Yourself Up‘ aus dem aktuellen Album ‚Whatever’s Clever!‘ erstellen. Charlie wird die Gewinner persönlich auswählen. Sie erhalten einen Anteil an insgesamt 100.000 US-Dollar Preisgeld sowie ein Meet-and-Greet bei seiner Show in New York City am 29. Mai. KI bleibt in der Musikbranche jedoch umstritten. Thom Yorke von Radiohead erklärte kürzlich gegenüber ‚Electronic Sound‘, künstliche Intelligenz tue nichts anderes, als von originären menschlichen Kunstwerken zu „stehlen“.