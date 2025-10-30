Stars Charlie Sheen über den ‚Verrat‘, die Rolle in ‚Geboren am 4. Juli‘ verloren zu haben

Bang Showbiz | 30.10.2025, 18:00 Uhr

Charlie Sheen war tief enttäuscht, die Hauptrolle in ‚Geboren am 4. Juli‘ an Tom Cruise zu verlieren – vor allem wegen des, wie er sagt, „Verratsfaktors“.

Der heute 60-jährige Schauspieler hatte zuvor mit Regisseur Oliver Stone an den Filmen ‚Platoon‘ und ‚Wall Street‘ gearbeitet und war überzeugt, dass sie eine Vereinbarung getroffen hätten, wonach er auch in Stones nächstem Projekt mitspielen würde. Doch sein Bruder Emilio Estevez musste ihm schließlich schonend beibringen, dass die Hauptrolle an ihren gemeinsamen Freund Tom Cruise gegangen war. In der Sendung ‚In Depth with Graham Bensinger‘ erinnerte sich Charlie: „Emilio ruft mich an und sagt: ‚Hey Mann, sitzt du gerade?‘ Und ich denke sofort, jemand ist gestorben, oder? Ich sage: ‚Nein, was ist los?‘ Und er sagt: ‚Cruise macht ‚Geboren am 4. Juli‘.'“

Charlie habe es „süß“ gefunden, dass sein Bruder davon ausging, die Nachricht werde ihn schwer treffen. Es habe sich zwar nur um einen Film gehandelt, dennoch war der Star ziemlich enttäuscht von seinem Filmemacher-Freund. „Aber ja, es war eine große Sache – und da war auch dieser Verrat dabei. Ich dachte nur: ‚Okay, alles klar.‘ Oliver war schon lange ein Fan von Tom. Es ist eben ein anderer Film, wenn Tom ihn macht und nicht ich“, so der Filmdarsteller weiter.

Charlie erklärte, dass der Regisseur ihm ursprünglich klar gesagt habe, dass er die Rolle des Vietnam-Veteranen Ron Kovic spielen solle – doch plötzlich hörte er nichts mehr von ihm. „Wir hatten Treffen dazu, und wir hatten sogar ein gemeinsames Abendessen mit Ron Kovic. Und dann hörte ich einfach nichts mehr von Oliver. Wir redeten nicht mehr darüber. Ich kontaktierte ihn, und mir wurde gesagt, er sei in Kuba – was auch immer“, so Charlie weiter.

Trotz seiner Enttäuschung lobte er später Tom Cruises Leistung, die diesem eine Oscar-Nominierung einbrachte: „Es war nicht so, dass ich schlecht über ihn reden wollte. Denn wenn du den Film dann siehst, denkst du: ‚Oh, okay, alles klar – er hat das Ding wirklich gerockt.'“