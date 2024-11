Film Charlize Theron: Rolle in neuem Nolan-Film

Charlize Theron attends the CTAOP (Charlize Theron Africa Outreach Project) 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.11.2024, 09:00 Uhr

Charlize Theron soll zur Besetzung des nächsten Films von Christopher Nolan bei Universal gehören.

Mehrere namhafte Stars sind bei dem noch unbetitelten Projekt dabei, darunter Matt Damon, Robert Pattinson, Anne Hathaway und Lupita Nyong’o. Auch Charlize Theron ist nun im Gespräch für den Film, über dessen Handlung noch nichts bekannt ist. Insider sagten gegenüber ,Variety‘, dass die bisher veröffentlichten Beschreibungen des Films und Loglines nicht korrekt sind. Tom Holland und Zendaya sind ebenfalls in dem mit Spannung erwarteten neuen Nolan-Projekt mit von der Partie.

Der Film wird voraussichtlich im Juli 2026 in die Kinos kommen, ein ähnliches Zeitfenster wie bei anderen Nolan-Filmen in der Vergangenheit, einschließlich des letztjährigen ,Oppenheimer’. Die Dreharbeiten werden Anfang nächsten Jahres beginnen.

Holland gab kürzlich zu, dass er sich „geehrt“ fühle, mit Nolan für sein nächstes Projekt zusammenzuarbeiten und sagte, es sei ein „Anruf des Lebens“ gewesen, als ihm die Möglichkeit geboten wurde, an dem kommenden Film mitzuwirken. In der Sendung ,Good Morning America‘ sagte er: „Ich kann nur sagen, dass ich unglaublich aufgeregt bin. Und ich fühle mich natürlich geehrt, aber das ist alles, was ich sagen kann, denn, um ehrlich zu sein, ist das alles, was ich weiß.“