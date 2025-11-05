Stars Cher hat ‚eine großartige Zeit‘ mit ihrem ‚wunderschönen‘ Freund Alexander Edwards

Cher hat 'eine großartige Zeit' mit ihrem 'wunderschönen' Freund Alexander Edwards.

Cher hat auf Kritik an den 40 Jahren Altersunterschied zu ihrem Freund Alexander Edwards reagiert – und betont, dass die beiden „eine großartige Zeit“ miteinander haben.

Die 79-jährige Popikone ist seit drei Jahren mit dem 39-jährigen Musikmanager liiert und stellt klar, dass das Alter für sie nie ein Thema war. In einem Interview mit ‚CBS Mornings‘ fragte Moderatorin Gayle King Cher nach der öffentlichen Kritik am Altersunterschied. Die Sängerin antwortete gelassen: „Was auch immer. Sie leben nicht mein Leben. Niemand weiß, was zwischen uns passiert – aber wir haben einfach eine großartige Zeit.“

Cher versicherte außerdem, dass Alexander kein Problem mit dem Altersunterschied habe: „Nein, zum Glück nicht. Er sagt nur: ‚Weißt du, du wirst älter, aber dein Geist bleibt jung.'“ Über ihren Partner schwärmte sie weiter: „Wir lachen die ganze Zeit, weißt du? Ich liebe ihn einfach. Ich finde, er ist wunderschön. Er ist wirklich talentiert – einer der talentiertesten Menschen, die ich je getroffen habe.“ Cher verriet zudem, dass sie sich gut mit Alexanders sechsjährigem Sohn Slash aus einer früheren Beziehung versteht: „Ich habe früher gesagt: ‚Gott, gib mir ein Kleinkind und einen Mann‘ – und ich habe genau das bekommen.“ Über Slash sagte sie: „Er ist so witzig. Er ist so klug. Er ist ein Schatz.“

Zuvor hatte Cher bereits gescherzt, sie müsse jüngere Männer daten, weil sie „die einzigen seien, die noch übrig sind“. Die Sängerin war in den 1960er-Jahren mit Sonny Bono und in den 1970er-Jahren mit Gregg Allman verheiratet, erklärte aber, dass viele ihrer Altersgenossen inzwischen verstorben seien. In der ‚Jennifer Hudson Show‘ sagte Cher: „Der Grund, warum ich mich mit jüngeren Männern einlasse, ist, dass Männer in meinem Alter jetzt alt sind … und mittlerweile sind sie alle tot.“